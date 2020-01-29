Gökhan Çıra'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Karakterini örnek aldığım tek insan

TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Gökhan Çıra, Instagram hesabından Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiği imzalı formayla çektirdiği fotoğrafını, "Karakterini örnek aldığım tek insan" notuyla paylaştı.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nun kendisine gönderdiğini söylediği imzalı formayla poz veren Çıra, şunları yazdı:

"Bizimkisi çocukluk aşkı. Türkiye’de karakterini örnek aldığım tek insan. Senin kalbini bilen biliyor abi, iyi ki bizim KAPTANIMIZSIN. Forma için ayrıca teşekkür ederim abi"

Çıra, daha önce Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından Fatih Terim, Fernando Muslera ve Galatasaray hakkında sert açıklamalar yapmış ve tepki çekmiş, daha sonrasında ise özür dilemişti.