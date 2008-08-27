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Spor

Gökhan, Arsenal'i reddetti

Menajeri, Udinese'nin başarılı ön liberosu Gökhan İnler'in Arsenal'in teklifini reddettiğini açıkladı.

27 Ağustos 2008 03:00

Yaz döneminde Gilberto Silva, Alexander Hleb ve Flamini gibi önemli isimlerini kaybeden Arsenal, orta alanın ortasına takviye yapmayı planlıyor. Hafta sonunda oynanan ve Fulham'a karşı 1-0 kaybedilen maç, orta alanın istenen düzeyde olmadığını bir kez daha gösterdi. Bu nedenle hemen harekete geçen Topçular, Udinese'nin Türk asıllı İsviçreli yıldızı Gökhan İnler'e teklifte bulunmuşlar.

Oyuncunun menajeri Dino Lambrini tarafından da onaylanan bu teklif, Gökhan tarafından geri çevrilmiş. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan İtalyan menajer, "Gökhan'ın Udinese'de kalmasına karar verdik. Pek çok futbolcu Arsenal gibi bir takımda oynamak ister. Bunun yanısıra gelen teklif de oldukça tatmin ediciydi, ancak Gökhan için bu transferin henüz erken olduğunu düşünüyoruz," dedi.

Geçtiğimiz yıl Zürih'ten Udinese'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonki performansıyla pek çok devin ilgisini çekerken İsviçre Milli Takımı'ndaki yerini de kaptı. Liverpool, Juventus ve Inter'in de göz hapsinde olan Gökhan İnler için Arsenal'in 10 milyon € teklif ettiği söyleniyor.

Gökhan transferinden umduğunu bulamayan Arsenal'in önümüzdeki bir kaç günde takıma kimi katarak orta alana güç kazandıracağıysa merak konusu.

Sizce Arsenal transferin son günlerinde kimi transfer ederse istenen düzeyde bir orta alana sahip olur?

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