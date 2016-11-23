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Spor

Gökdeniz, Kazan'da cami yaptırıyor

Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da İslam'ı rahat bir şekilde yaşadığını söyledi

23 Kasım 2016 18:27

Yıllardır Rusya'da top koşturan eski Trabzonsporlu Gökdeniz Karadeniz, Kazan'a bağlı Kalinino köyünde 300 metrekarelik alan üzerine kurulacak cami inşa ettiriyor.

FIFA'nın internet sitesine konuşan Gökdeniz, "Yabancı bir ülkeye ve farklı iklim koşullarına sahip bir kente gelmek kolay değildi. Kazan benim kültürüme çok yakın bir şehir. Müslümanım ve burada birçok güzel cami var. İslam'ın rahat bir şekilde yaşandığı Kazan'da olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'ın zengin bir tarihe sahip olduğunu anlatan 36 yaşındaki futbolcu, "Etrafı gezmek, tarihi yerlere gitmek ve camileri ziyaret etmeyi çok seviyorum." yorumunu yaptı.

Rus ekibiyle çıktığı 270 maçta 50 gol atıp 51 asist yapan Gökdeniz Karadeniz, Kazan'a 30 kilometre uzaklıktaki Kalinino köyünde 300 metrekare üzerine kurulu cami inşa ettiriyor.

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