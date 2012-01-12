'Gökdelenlerdeki artış mali krizi işaret ediyor'

T24 - Dünyanın en yüksek binalarının inşasıyla, finans krizleri arasında "sınırlı da olsa bir bağ" bulunduğu iddia edildi.



Barclays Capital isimli İngiliz yatırım firması tarafından yapılan araştırmada dünyanın en yüksek binalarının büyük finans krizlerine yakın zamanlarda inşa edildiği tespit edildi. Örneğin, Empire State Gökdeleni 1930larda Amerikan ekonomisine damgasını vuran Büyük Bunalım yaklaşırken inşa edildi. Şu an dünyanın en yüksek binası olan Burç Halife ise Dubai'deki mali durgunluğunun hemen önce inşa edildi.



Araştırmada şu an dünya üzerinde inşa edilmekte olan gökdelenlerin büyük kısmının Çin'de yapıldığını, Hindistan'da ise 14 dev gökdelinin inşasına başladığına dikkat çekildi.

Emlak sektöründeki büyümenin yansıması



Barclay Capital uzmanlarına göre, dünyadaki en yüksek binalar çoğunlukla emlak sektöründe yaşanmakta olan büyümelerin parçası olarak inşa edildi.



Uzmanlar ayrıca gökdelen inşa eğiliminin çoğunlukla sermayenin yanlış tahsis edilmesi sürecinde ve mali normalleşme öncesinde arttığına dikkat çektiler.

İlk gökdelen 1873'te



Dünyanın ilk gökdeleni olan Equitable Life binasının inşası 1873'te tamamlanmış ve inşa süreci beş yıl süren resesyona denk gelmişti.



Chicago'da 1974 yılında inşası tamamlanan Willis Towers gökdeleni de küresel petrol krizi döneminde yapılmıştı.

97 krizi ve Petronas



1997'de Malezya'da tamamlanan Petronas Kuleleri de Asya finans kriziyle aynı dönemde inşa edildi.

Gözler Çin'de



Barclays Capital'dan yapılan açıklamada bu bulgular ışığında gökdelen inşa edilen ülkelerin yakın geleceğinde mali problemler yaşanabileceği öngörüsünde bulunuluyor. Buna göre dünya üzerinde gökdelenlerin yüzde 53'ini inşa eden Çin'e dikkat çekiliyor.



Barclay Capital, "Gökdelenler Raporu" isimli araştırmasını 1999'dan bu yana her yıl yapıyor.