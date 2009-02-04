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Dünya

Gökdelende baş döndüren yarışma

Dünya çapından yaklaşık 300 kişi, New York'un en yüksek gökdeleninin merdivenlerini tırmanma yarışına katıldı

04 Şubat 2009 02:00

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 300 kişi, New York'un en yüksek gökdeleninin merdivenlerini tırmanma yarışına katıldı.

Gruplar halinde koşan yarışmacılar, Manhattan'daki ünlü "Empire State Building" binasının zemininden 86'ıncı katına kadar 1576 basamağı en kısa zamanda çıkmak için uğraştı.



Hiç penceresi olmayan daracık merdivende yapılan yarışı, erkeklerde Alman Thomas Dold 10 dakika 7 saniyeyle kazandı. Dold, önceki üç yarışın da galibiydi.

Kadınlarda da Avustralyalı Suzy Walsham, yarış başlarken duvara çarpıp dudağını yaralamasına rağmen peş peşe üçüncü kez yarışın galibi oldu.

Yarış, New York Maratoncular Derneğince düzenleniyor.

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