Gökçek’ten o mesaja açıklama: Şerefsizler!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sabah saat 02.01’de kendi Twitter hesabından atıldığı ileri sürülen “Yeni Anayasa ezici çoğunlukla kabul ediliyor, başkanlık geliyor güle güle Cumhuriyet, güle güle CeHaPe” yazılı mesajla ilgili açıklama yaptı.

Gökçek, söz konusu mesajın montaj olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Melih Gökçek'in sözlerine yer verildi. Buna göre Gökçek, "Twitter’da bu mesajı bazı şerefsizler dolaştırmaya başlamış. Ben böyle bir tweet atmadım. Montaj bir tweet. Alçaklık para ile değil’ dedi.

“Mesajı ilk atan kişiyi araştırıyorum”

Gökçek, mesajı ilk yayınlayan kişiyi kendisinin de araştırdığını, ancak konuya ilişkin bilgisi olanların da mutlaka bildirmesini istediğini kaydederek, “Bizim Cumhuriyet’le sorunumuz olmaz. CHP'yi sevmem ama yok olmasını istemem. Ama ıslah olmasını isterim. Bu tip provokasyonlara karnımız tok. Yapan ve bu ikaza rağmen yayanlar şerefsizdir” açıklamasını yaptı. Gökçek, “Ayrıca bu tweet'i bilerek yayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı ve tazminat davası açacağımı ihtaren bildiririm” sözleriyle mesajını tamamladı.