-Gökçek'ten Mosturoğlu'na suç duyurusu ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım arasında geçtiği bildirilen bir telefon görüşmesindeki ifadeleri nedeniyle Mosturoğlu hakkında ''hakaret, iftira ve suç uydurma'' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu. Gökçek'in avukatı Fatih Atalay'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ile Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım arasında geçtiği bildirilen bir telefon görüşmesine ilişkin kaydın basında yer aldığına dikkat çekildi. Görüşmede Mosturoğlu'nun, Gökçek hakkında gerçeğe aykırı ve çirkin yakıştırmalar yaptığı ve şahsi haklarına saldırıda bulunduğu kaydedilen dilekçede, ''Müvekkilimizin (Gökçek) ortam dinlemesi yapan aracı bulunduğu iddiası gerçek dışıdır. Müvekkilimizin böyle bir aracı olduğu, bunu İstanbul'a bile götürdüğü sözleri müvekkilimize atılan iftiradan başka bir nitelik taşımaz'' denildi. Mosturoğlu'nun, ''şahsi ve politik düşünceleri nedeniyle Gökçek'e karşı husumet beslediği ve Gökçek'e zarar verme kastıyla hareket ettiği'' savunulan dilekçede, Mosturoğlu'nun, telefon görüşmesinde Gökçek hakkında kullandığı bazı ifadelerle de ''hakaret'' suçunu işlediği kaydedildi. Suç duyurusu dilekçesinde, Mosturoğlu hakkında ''hakaret, iftira ve suç uydurma'' suçlamalarından kamu davası açılması talep edildi.