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Gökçek'ten kaldırılan dinozor heykeli ile ilgili açıklama

"Posta gazetesi yememiş içmemiş konuyu manşete çekmiş"

28 Kasım 2017 16:47

Ankara‘da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Kavşağı’nda yer alan dinozor maketinin dün sabah saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılması üzerine eski Belediye Başkanı Melih Gökçek açıklama yaptı.

Gökçek, Twitter hesabından, "Ankapark'taki toplam 20.000 metrekarelik dinozorçadırlarına halkın dikkatini çekmek için Atatürk Orman Çiftliği meydanına koyduğumuz dinozorumuz 'Abelisourus Dinozor' dün Büyükşehir Belediyesi tarafından sökülerek kaldırıldı" mesajını paylaştı.

Gökçek, medya kuruluşlarının olayı haberleştirmesini de eleştirerek, "Bazı medya kuruluşları ve yazarlar bugün bir yazılar döşendiler ki sormayın. 8.6 milyon liraya alınan bu dinozora verilen paralar çarçur edilmiş. Posta gazetesi yememiş içmemiş konuyu manşete çekmiş..." diye yazdı.

Mustafa Tuna başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana önce Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nın önünde yer alan meşhur fıskiyeyi, ardından dinozoru kaldırdı. Dün gece yarısı da lale heykeli kaldırıldı.

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