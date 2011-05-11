-GÖKÇEK'TEN İDDİALARA YANIT ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Ankaragücü Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek, Fenerbahçe maçı ile ilgili ''2 milyon avro prim verilecek'' haberlerine açıklık getirdi. Gökçek, ''İstanbul'da bazı medya kuruluşları birilerinin elinden sipariş haber yapıyorlar. Bu haber tamamen uydurma, yalan ve sipariş bir haberdir. Ankaragücü'nün bu kadar parası var da benim mi haberim yok?'' dedi. Haberi yayına hazırlayan muhabirin, bunu iddiasını ispat etmesi gerektiğini ifade eden Gökçek, 'Biz sezonun 2. yarısının başında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldık. Golü, Trabzonspor'dan kiraladığımız Gabriç attı. Bu, Ankaragücü'nün onuruyla oynadığının en güzel ispatıdır. Birileri bizi suçlayıp mağlup olmamızı istiyor. Şike mi yapalım? Herkes çıkıp onuruyla tüm gücüyle mücadele edecek. Fenerbahçe de galip gelebilir, biz de'' diye konuştu. Ankaragücü'nün güçsüz bir takım olmadığını bildiren Gökçek, şöyle devam etti: ''Fenebahçeli Stoch, Ankaragücü'nde forma giyen Slovak Sestak'ın, Slovak Milli Takımı'ndaki yedeği. Kalitemiz ortada. Bana sürekli Fenerbahçe sevdam soruluyor. Rahmetli babam benim adımı eski Fenerbahçeli efsane futbolcu Melih Kopancı dolayasıyla koymuş. Ben kendi irademle değil babamın iradesiyle Fenerbahçe sevdalısı oldum. Ama ben Ankaralıyım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve Ankaragüçlüyüm. Babadan kalan Fenerbahçe sevdamı buzdolabına kaldırdım, ta ki Aziz Yıldırım gidene kadar.'' Gökçek, sözlerini, ''Fenerbahçe maçından çok iyi bir neticeyle ayrılmayı istiyorum ve umut ediyorum. Tüm Ankaragüçlü, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu gönül dostlarıma sevgiler, saygılar'' diye tamamladı.