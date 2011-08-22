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Spor

Gökçek'ten eski yöneticilere çağrı ANKARA (A.A)

22 Ağustos 2011 22:34

-Gökçek'ten eski yöneticilere çağrı ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Yargıtay'ın aldığı kararla faaliyeti sona eren Ahmet Gökçek yönetimi, kulübün defter ve evraklarını teslim etmek üzere eski yöneticiler Cengiz Topel Yıldırım ve arkadaşlarına noter kanalıyla çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ankaragücü Kulübünün bazı delegeleri tarafından açılan dava sonucunda Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından ''yok sayılan'' Ankaragücü eski yönetimi (Ahmet Gökçek Yönetimi), Ankara Valiliğinin görüşleri doğrultusunda kulüp defter ve evraklarını 24 Ağustos Çarşamba günü eski yönetici Cengiz Topel Yıldırım ve 19 yöneticiye teslim etmek için noter kanalıyla çağrı yaptı. Cengiz Topel Yıldırım başkanlığındaki eski yönetime yapılan çağrıda, şöyle denildi: ''MKE Ankaragücü Kulübünün 30 Ağustos 2009 ve 3 Ocak 2010 tarihli kongrelerine ilişkin Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15 Aralık 2010 tarihinde verdiği iptal kararları ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesi tarafından verilen onamaya yapılan karar düzeltme isteminden geri dönüldüğüne ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı da eklenerek, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da, kulübün Esenboğa Yolu 16. kilometredeki Saray Spor Tesisleri'nde hazır olmaları istenmiştir.''

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