Gökçek'ten Dündar'a teklif

Gökçek'in zayıf tarafı malvarlığı

CHPGrup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı canlı tartışmada güç durumda kalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Uğur Dündar'a yeni bir teklifte bulundu. Gökçek, 'Uğur Dündar ile benim servet beyanımı müştereken gazetecilerin huzurunda açıklayalım' çağrısı yaptı.TV'de yayınlanan düello sonrasında 'Bana kumpas kurdular. Dündar taraf tuttu' diyen Gökçek'in açıklamaları üzerine Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar, şu yanıtı vermişti:"Melih Bey ’Malvarlığım konusuna girilmesine izin vermeyin’ dedi. Kemal Bey’e de bunu ilettim."Dündar'ın bu açıklaması üzerine Gökçek, bugün yazılı bir açıklama yaptı. Gökçek, Dündar'a şöyle yanıt verdi:'Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Dündar'la yaptığımız tartışma programında defalarca Uğur Dündar'a da hatırlattığım konuyu, program öncesi telefonda da aynı şekilde hatırlattım. Sayın Dündar'la program öncesi telefonla yaptığım görüşmede, 'Uğur bey, sizinle defalarca konuştuk. Programda, işin iyice anlaşılması için 'Arena'daki ortaya atılan iddiaların dışında kesinlikle başka bir konuya girilmemesi gerekir ve girmeyeceğim' dedim. Bu arada da bazı gazetelerde Kılıçdaroğlu'nun, 'Melih Gökçek'in servet beyanını da soracağım' şeklinde haberler yer aldığını Sayın Dündar'a hatırlatarak, konuyu şimdiden saptırmaya niyetli olduğunu, benim servet beyanı açıklamaktan kaçmayacağımı ancak bu tartışmada sadece Arena'da ortaya attığı iddialarını cevaplayacağımı, arzu ederlerse diğer konularda başka oturumlara katılarak bunları da cevaplandıracağımı söyledim. Bu konuşmanın sanki benim servet beyanımı açıklamaktan kaçınıyor gibi takdimi son derece çirkindir.Sayın Uğur Dündar da ne zaman arzu ediyorsa kendisi de benim gibi bir kamu hizmeti yaptığına göre, kendi servet beyanı ile benim servet beyanımı müştereken gazetecilerin huzurunda açıklayalım. Bu suretle kamuoyu bunları öğrenmiş olur.'