Gökçek'ten CHP'li duvar yazısına 10 bin lira ceza

T24- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Melih Gökçek, referandum sürecinde kentte bazı duvarlara sprey boyalarla ‘Tayyip gidecek Gökçek gelecek' yazıları yazan CHP'li 3 gence, Büyükşehir Encümeni kararıyla 9 bin 448'er TL ceza kesti.



Başkentte 15 Ağustos gecesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Subayevleri semtindeki evine giderken kullandığı güzergah ve AK Parti Genel Merkezi güzergahı başta olmak üzere kentin en işlek noktalarına ‘Tayyip gidecek, Gökçek gelecek’ yazıları yazıldı. 3 genç, sprey boya ile Eskişehir Yolu Çukurambar Kavşağı, Maden ve Tetkik Arama Enstitüsü önü ve yaya üst geçidi, ODTÜ önü ve yaya üst, metro alt geçidi ve köprülü kavşağı, Hacettepe Üniversitesi alt geçidi, Diyanet İşleri Dairesi Başkanlığı önü ve üst geçidine de aynı sloganı yazdı. Sabah fark edilen yazılamalar belediye ekipleri tarafından beyaz boya ile kapatıldı.







MOBESE GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDILAR







Ankara polisi MOBESE kameralarından saptadığı 06 BK 8880 plakalı otomobilin peşine düştü. Araç, bir gün sonra Balgat’ta durduruldu ve içindeki 3 kişi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alınan kişilerin CHP Gençlik Kolları üyesi olduğu belirlendi. Gençler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni, geçen 2 Ekim tarihinde gençlere belediye cezalarını düzenleyen 1608 Sayılı Kanun'a dayanarak yazılama dolayısıyla 9 bin 448'er TL ceza kesti. Olay gecesi gözaltına alınan gençlerden CHP Antalya eski İl Gençlik Kolları Başkanı Eren Kurt, cezanın ’kamuya ait yerlere yazı yazarak kirletmek‘ suçlamasıyla uygulandığını söyledi. Encümenin toplam 3 bin 870 metrekare alanın yazılandığını belirlediğini kaydeden Kurt, söz konusu cezanın önceki gün Antalya'daki adresine tebliğ edildiğini, bu büyüklükteki cezayı ödemesinin mümkün olmadığını söyledi.



Kurt ve adlarını açıklamadığı partili iki arkadaşının, cezanın iptali için yargı yoluna başvuracaklarını belirtti.