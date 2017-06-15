Gökçek'ten 'Adalet Yürüyüşü' iddiası: İkinci darbe kalkışması...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin başlattığı "Adalet Yürüyüşü" hakkında Twitter hesabından açıklamada bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğu'nun MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezası almasının ardından başlayan yürüyüşe ilişkin olarak konuşan Gökçek, "Kılıçdaroğlu'nun (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) arkasında ordu var" dedi. "İstanbul'a yapılan bu yürüyüşte, ordunun içinde hasbel kader kalan 'FETÖ'cülerden en ufak bir hareket olursa bundan Kemal Kılıçdaroğlu sorumludur" ifadesini kullanan Gökçek, "Böyle bir hadise 15 Temmuz sonrası ikinci darbe kalkışması olarak anlaşılmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: