-GÖKÇEK'TEN "MESAJ" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin ortaklarından Ekrem Okumuş tarafından, oyuncuları Kağan Sölmeyezgiller'in cep telefonuna atılan mesajla ilgili olarak, olayın kesinlikle Fenerbahçe camiasına mal edilemeyeceğini söyledi. Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu işin son noktasına kadar araştırılması gerektiğini vurguldı. Gökçek, ''Şurası gerçek ki, o da mesajın var olduğudur. Mesajı çeken arkadaş, Ahmet Bulut'un ortağı Ekrem Okumuş. Ahmet Bulut ve ortağı, hem Emre Belözoğlu'nun hem de futbolcumuz Kağan'ın menajeri... Böyle olunca da ortaya bir sürü soru işareti çıkıyor. Tabi ki Fenerbahçe Kulübü'nü suçlamak yanlış olur. Ancak Emre Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğu için, Fenerbahçe'nin ismi de olayın içine karışmış oluyor. Kesinlikle Fenerbahçe camiasını hiçbir şekilde itham etmiyorum, edemem de'' diye konuştu. Gökçek, hukuki olarak bu olayla ilgili girişimlerinin başladığını da işaret ederek, şunları kaydetti: ''Hem Trabzonspor, hem de biz bu olayın takipçisiyiz. Hukuki boyutta işin gerçeği ortaya çıkacaktır. Benim oyuncuma atılan mesajın neden atıldığının hesabını kanun önünde verecekler. Şaka diyerek olayı kapatmaları mümkün değil. İlk önce Kağan'ı tanımıyoruz dediler, daha sonra internet üzerinden görüşüyoruz dediler. Daha sonra Ekrem Okumuş, Kağan'ı uzun süredir tanıdığını ve attığı mesajın şaka olduğunu söyledi. Önce yok diyorlardı, şimdi mesaj çıktı, sonra şaka dediler. Kim bilir haftaya neler çıkacak? Ben zaten Kağan'ın telefonundan mesajı bizzat kayıt altına aldım. Bu işin sorumluları benim fikrime göre Ahmet Bulut, ortağı Ekrem Okumuş, Emre Belözoğlu ve Ahmet Bulut'un asistanlığını yapan Emre'nin kuzeni Volkan diye bir arkadaş.''