Gökçek'te şike şüphelisi





T24 - Futbolda şike soruşturmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de şüpheli olarak ifade verecek.





Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaragücü Onursal Başkanı Melih Gökçek’in talimatla ifadesine başvurulacak.





Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat yazısı göndererek, Gökçek’in “şüpheli” sıfatıyla ifadesine başvurulmasını istediği öğrenildi. Gökçek’in, Trabzon Başkanı Sadri Şener ile yaptığı bir telefon konuşmasıyla ilgili ifadesine başvurulacağı bildirildi