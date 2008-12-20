Gökçek'in zayıf tarafı malvarlığı

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "Bana kumpas kurdular" iddialarına şu yanıtı verdi: "Melih Bey ’Malvarlığım konusuna girilmesine izin vermeyin’ dedi. Kemal Bey’e de bunu ilettim."



Televizyon ekranındaki büyük düellonun taraflarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, "Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek bana kumpas hazırladılar" diye itham ettiği Uğur Dündar, bunun bir iftira olduğunu ifade etti. Dündar, şunları söyledi:

"Ben daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile hiçbir şekilde bir araya gelmedim. Açık oturum öncesi Melih Gökçek’le yedi-sekiz kez konuştum. Beni arayıp Arena Programı’nda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dile getirdiği ’iddialarla sınırlı bir açık oturum’ yapılmasını istediğini söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Melih Bey, ’Mesela, Kılıçdaroğlu benim malvarlığım konusuna girebilir. Buna izin vermeyin’ dedi. Ben de o konuda söz verdim, ’Kesinlikle sokmam’ dedim. Nitekim Kemal Bey’le sadece iki defa açık oturum öncesi telefonla, o da en fazla bir-iki dakika süren konuşmalar yaptık. Kendisini, açık oturumun saati ve Melih Bey’in Arena’da kendisine yönelttiği iddialarla sınırlı kalma önerisinde mutabık olduğumuzu sormak için aradım. Yayın öncesi bir araya gelme, konuşma asla böyle bir durum söz konusu değil. Kaldı ki benim prensibimdir, böyle toplantılardan önce hiç kimseyle yan yana gelip konuşmam."



Gökçek'in süresi iki kat



Uğur Dündar, daha önce yaptığı açık oturumlar sonrası taraflardan, oturumlardaki tarafsız yönetimi nedeniyle tebrik ve teşekkür aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Ben bu yayından sonra da Melih Gökçek’den teşekkür beklerdim. Çünkü, bir saat 32 dakika süren açık oturumun, 45 dakika 46 saniyesini Melih Gökçek, 23 dakikasını ise Kemal Kılıçdaroğlu kullanmış. Neredeyse yüzde yüze yakın bir fark var Melih Gökçek lehine.

Gökçek 53 kez söz kesmiş, Kılıçdaroğlu ise yedi kez müdahalede bulunmuş. Geri kalan süreyi de ben açık oturumu kurallara uygun şekilde yönetebilmek için tarafları ikna çabalarımla doldurmuşum. Şimdi kimin süreyi daha çok kullandığı, kimin daha çok konuştuğu, kimin daha çok müdahale ettiği ortadayken, kalkıp böyle iftira mahiyetinde bir takım açıklamalarda bulunmasını ben, başkentin belediye başkanına yakıştıramıyorum."



Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine iftira attığından yakınan Melih Gökçek’in, kendisinin İstanbul’dan büyükşehir belediye başkan adayı olabileceği konusundaki iftirayı çekinmeden yapabildiğini belirten Dündar, "Adaylık konusu bana çok tirajı komik geliyor. Enseme silah dayasalar beni taraflı hale getiremezler. Ben bu açık oturumu dürüstçe yönettiğime inanıyorum. Bütün hayatım boyunca siyasetten uzak durdum. Bütün siyasi partilere eşit uzaklıkta ve yakınlıkta görüyorum kendimi. 2002’den yani AKP'nin iktidar olduğu yıldan bu yana Başbakan Erdoğan’la en az sekiz kez çok geniş kapsamlı röportaj yaptım ama, Deniz Baykal’la yaptığım söyleşi sayısı üçü-dördü geçmez. O açıdan bakıldığında benim AKP'ye daha yakın olduğumu bazıları düşünebilir" dedi.

