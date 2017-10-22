Gökçek'in istifa edip etmediğini öğrenmek isteyenler için internet sitesi kuruldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevinden ayrılıp ayrılmadığını merak edenler için 'melihgokcekgittimi.com' isimli bir internet sitesi açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı belediye başkanlarının istifalarını istemesinin ardından nasıl bir atacağı en çok merak edilen isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifa edip etmediği bilgisini sunan bir internet sitesi hizmete girdi.

http://melihgokcekgittimi.com/ adlı site, Gökçek’in istifa sürecini takip ediyor.