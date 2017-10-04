Gökçek'in iftira davası açtığı oda başkanları, hakim karşısına çıktı

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek\'in, Atatürk Orman Çiftliği\'ne yapılan Ankapark\'la ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında hakaret davası açtığı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve 4 oda başkanı, hakim karşısına çıktı.

Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TMMB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özen Güngör, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Milletvekili Ali Şeker\'le bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de izledi.

\'BİZ SADECE ANAYASAL GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK\'

Haklarında \'suç uydurma\' ve \'iftira\' davası açıldığı hatırlatılan Tezcan Karakuş Candan, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Ben Anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş bir odanın başkanıyım. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı plan değişikliği üzerine görevimizi yerine getirip suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme kararları yerine getirilmemişti, hiç kimseye suç isnat etmek amacımız yoktu. Biz sadece Anayasal görevimizi yerine getirdik. Kanunlar çerçevesinde şikayet hakkımızı kullandık. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum.\" diye konuştu.

Candan\'ın avukatı Turgut Kazan da daha önceki duruşmada istenilen Ankara Büyükşehir Belediyesi işlem dosyasının mahkemeye gönderilmediğini hatırlatarak, \"Biz mevcut dosyada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yargı kararlarına uymadığını kanıtlayabilecek durumdayız. İşlem dosyasının gelecek celse de gelmemesi halinde karar verilmesini talep ediyoruz.\" dedi.

Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi\'ne müzekkere yazılarak, daha önce istenen işlem dosyasının tekrar istenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Kasım\'a erteledi.