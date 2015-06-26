CHP'li Nazlıaka: Kaybetmek Gökçek'in diğer adı oldu

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 'Kayınpederinin kurduğu şirkette kaçak su kullanıldığı' iddiasına verilen takipsizlik kararına itiraz eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu itirazına Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nden de ret kararı geldiğini bildirdi. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Nazlıaka, "Bu kararla birlikte kaybetmek Gökçek'in diğer adı oldu" dedi.

Dava süreci hakkında yazılı açıklama yapan Aylin Nazlıaka, yaklaşık 9 ay önce Ankara'nın içme suyundan kaynaklanan sağlık sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, meslek odalarıyla birlikte yaptığım basın açıklamasının ardından Ankaralılara Kızılırmak suyunu verdiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte Gökçek, makamından aldığı gücü ve kamu kaynaklarını kendi kişisel çıkarları için kullanarak bana ve aileme iftiralar atmıştı. Ama yargı artık Gökçek'in kanun tanımazlığına 'dur' demektedir." dedi.

Nazlıaka açıklamasının devamında, şunları dile getirdi: "Kayınpederimin kurduğu şirkette kaçak su kullanıldığı yalanıyla kişisel verilerimi hukuka aykırı şekilde medyaya servis ettiği, ASKİ görevlilerinin tutanak bile tutmadığı konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı vermişti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında şu ifadeler yer almıştı:

‘Tüm soruşturma evrakı kapsamından; şüphelilerinin ASKİ'ye ait suyun tüketimine yönelik bir eylemlerinin bulunmadığı, atık suyun tahliyesi eyleminin de kaçak ve abonesiz su kullanma suçu niteliğinde olmadığı, ... atılı suçtan kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.’”

CHP’li Nazlıaka, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz hesabı Gökçek, takipsizlik kararına itiraz etti" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bir darbe de Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nden aldı. Hakimlikte şu karara varıldı: '... itiraza konu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, dayandığı gerekçelerin usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla, itirazın reddine dair ...' Bu kararla birlikte kaybetmek Gökçek'in diğer adı oldu. Yalanlarla, iftiralarla, çamur at izi kalsın siyaseti izleyerek bir yere varılamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Olmayacak duaya 'amin' demek gibi olsa da umarım hukukun verdiği kararlardan sonra Gökçek, odağını Ankaralılara hizmet etmek olarak belirler."