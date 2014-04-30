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Gökçek'e 'i... etme' dedi, tazminata mahkum oldu

Twitter'dan Melih Gökçek'e 'Ramazan günü her gün su mu kesilir i...lik etme' diye tweet atan üniversite öğrencisi 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan mahkum oldu

30 Nisan 2014 12:30

Twitter'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e "Ramazan günü her gün su mu kesilir i...lik etme" diye yazan üniversite öğrencisi Aslı B., hakaretten mahkum oldu.

Twitter'da paylaştığı mesaj üzerine hakkında, ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan Ankara 15. Sulh CezaMahkemesi’nde dava açılan Aslı B., duruşmada, “Sinirli anımda yazdım, pişmanım” diyerek kendisini savunsa da mahkeme, mesajını hakaret kabul ederek önce 14 ay, ardından 354 gün hapis cezası verdi. 

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre bunu da para cezasına çeviren mahkeme, Aslı B.’yi 7 bin lira ödemeye mahkum etti ve 5 yıllığına, ‘hükmün açıklanmasının ertelenmesine’ karar verdi. Mahkeme ayrıca Aslı B.’nin, Gökçek’in avukatına 700 lira ödemesine hükmetti. Aslı B., Gökçek’in hakkında açtığı 2 bin liralık tazminat davasında da mahkum oldu. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, Aslı B.’yi Gökçek’e 300 lira ödemeye mahkum etti. Aslı B., bu dava için de Gökçek’in avukatına 500 lira ödeyecek.

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