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Spor

Gökçek Vederson "şike"den ifade verdi BURSA (A.A)

26 Ocak 2012 16:37

-Gökçek Vederson "şike"den ifade verdi BURSA (A.A) - 26.01.2012 - Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen Bursaspor'un sol kanat oyuncusu Gökçek Vederson'un avukatı Özgür Alparslan Sümer, ''Bugün, talimatla ifade verdik'' dedi. Futbolda şike iddialarına ilişkin hazırlanan ve özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sanıkları arasında yer alan Vederson, avukatıyla birlikte öğlen saatlerinde Bursa Adliyesine gelerek 3. Ağır Ceza Mahkemesinde ifade verdi. Vederson, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken avukatı Özgür Alparslan Sümer, ''Biliyorsunuz, şike soruşturması kapsamında emniyette ifade vermiştik zaten. Bugün burada talimatla ifade verdik. Verdiğimiz ifade İstanbul'daki dosyasına girecek. Bizim de İstanbul'a gitmemize gerek kalmayacak artık'' diye konuştu.

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