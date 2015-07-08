'Gökçek ve oğlunda IŞİD mantığı var' diyen Tarık Akan'a dava

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek’in şikâyeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Tarık Akan, Bakırköy Adalet Sarayı’na gelerek talimatla ifade verdi.

Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek, bir internet sitesinde kendileri için "Melih Gökçek’in kafasında heykele tüküren, heykelleri kaldıran bir IŞİD mantığı var. Oğlu da aynı mantıktadır" sözlerini kullanan Tarık Akan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak suç duyurusunda bulundular.

'Müvekkillerimizi kanlı terör örgütüyle aynı kefeye koymak küçük düşürücü'

Yüksel Koç'un DHA'da yer alan haberine göre, Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek adına şikayette bulunan Avukat Esennur Ezgi, müvekkillerinin kamuoyu tarafından bilinen saygın insanlar olduğunu belirterek, "Müvekkillerimizi kanlı terör eylemleri ile bilinen bir terör örgütü ile aynı kefeye koyarak onları toplum nezdinde küçük düşürmeye çalışan şüphelinin amacının yalan ve iftira dolu çıkarımlarla müvekkillerimizin şeref ve saygınlıklarına karşı kasıtlı bir saldırıda bulunduğu her türlü izahtan varesteden. ‘Bunlar IŞİD mantığıyla hareket eden kişilerdir’ diyerek müvekkillerimize bir terör örgütü mantığı ile yapığı ithamlar, her türlü eleştiri sınırının dışında olup direkt olarak şeref ve saygınlığa saldırı amacı gütmektedir" dedi.

'Hakaret suçunu kabul etmiyorum, uzlaşmak istemiyorum'





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Avukatı Turgut Kazan ile birlikte Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen Tarık Akan, Cumhuriyet savcısı İmdat Kaçan’a ifade verdi.

Şikâyete konu röportajı kendisinin verdiğini kabul eden Akan, "Bu röportaj öncesinde kamuoyuna mal olmuş Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili benim gibi bir çok duyarlı sanatçının destek verdiği belgesele ilişkin müştekinin oğlu Osman Gökçek yine aynı siteye röportaj verdi. Bu röportajda şahsımı kast ederek provakatör, sahtekar, Berkin’in katili tarzı sözlerle hakaretlerde bulunmuştur. Ben bu durumu dava konusu etmedim. Ancak röportajda bu husus sorulunca ben de hakarete varmayacak şekilde bu sözlerine cevap mahiyetinde beyanlarda bulundum. Zaten şikayet dilekçesindeki beyanlar dikkate alındığında hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı görülecektir. Üzerime atılı hakaret suçunu kabul etmiyorum, müştekilerle uzlaşmak istemiyorum" dedi.

Tarık Akan’ın ifade verdiğini öğrenen CHP Milletvekili İlhan Cihaner, adliyeye gelerek Akan’a destek oldu.