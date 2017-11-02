"Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulacak; peki Bülent Arınç nasıl helalleşecek?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pazartesi günü istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında söylediği "Çocuklarıma aileme çok acı çektirdi, ben bir şey istemiyorum, onlarla helalleşsin” sözlerine tepki göstererek. "Melih Gökçek'in "Bülent Arınç'ın hesabına göre, Melih Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulmuş olacak.

Peki, Bülent Arınç seksen milyonla nasıl helalleşecek?" diye sordu.

Yılmaz Özdil'in "Helalleşme" başlığıyla yayınlanan (2 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Kapının önüne konulan Bülent Arınç, kapının önüne konulan Melih Gökçek hakkında konuşmuş, “Çocuklarıma aileme çok acı çektirdi, ben bir şey istemiyorum, onlarla helalleşsin” demiş.

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Yani, Melih Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulmuş olacak.

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Peki, Bülent Arınç nasıl helalleşecek?

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Bu memleket işgal edilirse, özgürlük direnişini örgütleyecek olan kuvayi milliye'nin gizli isim listelerini, nefsi müdafaa planlarını kim soydurdu? “Bana suikast yapacaklar, suikastçim suçüstü yakalandı” yalanıyla kozmik oda'ya girilmesini sağlayan, 125 milyon sayfalık devlet sırrı çalınırken “kozmetik oda” diye alay eden kimdi?

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Atatürk dahil tüm cumhurbaşkanlarımız sanki dinsizmiş gibi, Akp'den önce bu memleket putperestler tarafından yönetiliyormuş gibi, “dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz” diyen kimdi?

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Feto mahkemeleri inşa edilirken pişmiş kelle gibi sırıtarak, gevrek gevrek gülerek, “kurban olduğum Allahım verdikçe veriyor” diyen fetosever kimdi? Fetocu savcıların fetocu hakimlerin yargıyı ele geçirmesine itiraz edildiğinde “tuuu size” diye tüküren kimdi?

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Onuncu Yıl Marşı duyduğunda “asabım bozuluyor, kapatın şunu” diyen… Sırf Mustafa Kemal'i hatırlatıyor diye Vardar Ovası türküsüne bile kafayı takan… Bu tahrikçi tavırlarıyla Atatürk'e küfredenleri adeta teşvik eden, bundan zevk alan kimdi?

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Pkk'yı normalleştirmek için, terör örgütüyle masaya oturmayı meşru hale getirmek için, “Abdullah Öcalan oruç tutardı, camiye giderdi, namazında niyazında masum bir çocuktu” diyen kimdi? Bebek katiline “zavallı apocuk” muamelesi yapan kimdi?

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Kadına yönelik şiddette dünya rekoru kırılırken… Kendisi gibi düşünmeyen özgür kadınlara “pornocu” diyen, muhalefet partisinin kadın milletvekillerine “yaratık” diyen, “bir kadın olarak sus” diye bağıran, kahkaha atan kadınlara “iffetsiz” diyen kimdi?

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Laik eğitime saldırıp, “çok şükür satanist olanlar, yolsuzluk yapanlar, memleketi soyanlar imam hatipten yetişmedi” diyen kimdi?

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Atatürkçü subaylarımız asrın iftirasıyla hapislere tıkılırken, madalyalı kahramanlarımız kahırdan kanser olurken, canlarına kıyarken, “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye göbek atan kimdi?

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TBMM demek, 23 Nisan demek ama… TBMM başkanıyken, fetocular tarafından 23 Nisan'ın yerine monte edilmeye çalışılan Türkçe olimpiyatını himayesine alan, ilk olimpiyatı bizzat başlatan, cemaatin hamiliğini yapan, pensilvanya'nın bir numaralı şakşakçısı kimdi?

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Atatürk Cumhuriyeti sayesinde o koltuklara oturmasına rağmen, cumhuriyet değerlerine hakaret eden, Atatürk devrimlerinin kendisine tanıdığı imkanları Atatürkçüleri aşağılamak için kullanan, hukukçu olmasına rağmen, yobazlığı yücelten, eğitimli olmasına rağmen, lümpen küstahlığını cesaretlendiren, güya edepten ahlaktan dem vururken, daima belden aşağı vuran kimdi?

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Melih Gökçek'in kötü adam olması, Bülent Arınç'ı iyi adam yapar mı?

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Üç beş fetocu belediye başkanının görevden alınması, Arınçgillerin günahlarını sıfırlamaya yeter mi?

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Bülent Arınç'ın hesabına göre, Melih Gökçek üç kişiden helallik aldığında, kul hakkından kurtulmuş olacak.

Peki, Bülent Arınç seksen milyonla nasıl helalleşecek?