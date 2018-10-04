"Gökçek Tuna kapışmasına 'reis' kesin dur diyecek; Mustafa Tuna geri vites yapacak"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın eski başkan Melih Gökçek hakkında ortaya attığı milyonlarca liralık hafriyat yolsuzluğu iddiasıyla ilgili harekete geçti. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yazısında konuya ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız? dedi.

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Ahmet Hakan'ın "Gökçek Tuna kapışmasına 'reis' kesin dur diyecek" başlığıyla yayımlanan yazısındaki ilgili kısımlar şöyle:

"- Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı.

- Buna karşılık Melih Gökçekde rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı”dedi.

- Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar.

- Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok.

- İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?"

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