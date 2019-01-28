Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye: İnsanları enayi yerine koyup olayı çarpıtmaya utanmıyor musun?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş için kullandığı sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Gökçek, "Soy tartışması nereye gidiyor" başlığıyla sözlerini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Melih Gökçek, Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için sarf ettiği ifade edilen "Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?" sözünün çarpıtıldığını savunan Gökçek, Selvi için "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" ifadesini kullandı.

Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı… Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi. Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ. Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar. Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara'lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim. Ya Selvi, benim annem Kosovalı, yani göçmenim. Ben nasıl Mansur Bey'i yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum. Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?”