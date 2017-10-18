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Gökçek sonrası için adı geçen başkan bıyık bıraktı...

Mart 2004'de Altındağ Belediye Başkanı olan Tiryaki görevde 13 yılı geride bıraktı

18 Ekim 2017 15:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmesi durumunda yerine geçmesi beklenen isimlerden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin bıyık bırakması dikkat çekti.

Gazetduvar'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa edeceği iddiaları gündemden düşmezken, Gökçek’in yerine gelecek isimler de konuşulmaya başlandı. 

Gökçek’in yerine Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın ismi geçiyor.

Kulislerde en çok konuşulan isim daha önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Veysel Tiryaki. Mart 2004’de Altındağ Belediye Başkanı olan Tiryaki görevde 13 yılı geride bıraktı. Bugün Büyükşehir için adı geçen Tiryaki’nin yeni süreçte imaj değişikliği de gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında bıyıksızdı. Tiryaki bu toplantıda “Yerel Yönetimler Proje Yarışması’na “Maddeye Değil Hayata Sarıl” projesi ile ödüle layık bulundu, ödülü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Törenden sonra önce sakal bırakan Tiryaki daha sonra sakalını kesti ve bıyıklarını uzatmaya başladı. Tiryaki bıyıkları uzadıktan sonra çektirdiği fotoğrafları hem belediyenin resmi internet sitesine koydu hem de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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