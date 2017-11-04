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Gökçek sonrası Ankara'da neler oluyor; meclis üyeleri neden istifa ediyor?

Gökçek'in yerine gelecek isim hala açıklanmadı

04 Kasım 2017 11:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmesinin ardından yerine yerel seçimlere kadar gelecek olan ismin belirlenmesi öncesinde Ankara’daki AKP teşkilatlarında istifalar yaşanıyor. AKP’de Gökçek’in yerine gelecek ismin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Bu kapsamda Sincan Belediyesi’nde iki dönemdir başkanlık yapan Mustafa Tuna’nın 2018 seçimlerine kadar Gökçek’in makamına oturması ağırlık kazanmaya başladı. 

Bu görüşün ağırlık kazanmasının ardından ilk olarak, Sincan Belediye Meclisi’ne 25. sıradan giren AKP’li üye Selahattin Tırın istifa etti. Tırın’ın ardından 26, 27, 28, 29 ve 30. sıralarda yedek belediye meclis üyeliği kazanmış AKP’liler de istifa etti. Bu istifalarla birlikte 31. sıradan belediye meclisine yedek üye olan AKP Sincan İlçe Başkanı Avukat Fatih Omaç’ın önü açılmış oldu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, AKP kulislerinde, istifalarla Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilmesinin ardından Omaç’ın da önce belediye meclisine üye yapılması, ardından belediye başkanlığına seçilmesinin hedeflendiği dile getiriliyor.

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