"Gökçek, 'Seçim sonrası piyasalara 30 milyar dolar verilecek' demişti; ne oldu o para?"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in “Seçim sonrası piyasalara 30 milyar dolar pompalanacak” dediğini hatırlatarak, "Ne oldu o para?" diye sordu.

Bugünkü (7 Temmuz 2018) köşesinde bütçe giderlerinin fazlalığından bahseden Muratoğlu, "Devleti yönetenler harcamaları kısacak mı" tepkisini gösterdi.

Bütçe giderlerini toparlamak için özel tüketim vergilerinin arttırıldığından ve zamların fazlalığından bahseden Muratoğlu paranın milletin cebinden 'pompalandığını' ifade etti.

Kemeri sürekli vatandaşın sıktığını söyleyerek "Sahi devleti yönetenler harcamalarını hiç kısmayacak mı?" sorusunu yöneltti.

Muratoğlu'nun "Yolları kemiririz itibarden tasarruf etmeyiz" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamı için tıklayın