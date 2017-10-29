"Gökçek sabah evden çıkıp belediye binasına yönelecek, yarı yolda yanlış yere gittiğini fark edecek"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek'in sabah evden çıkınca yine belediye binasına doğru yöneleceğini, yarı yolda yanlış yere gittiğini fark edeceğini iddia etti. "23 yıl belediye başkanlığı dile kolay" diyen Altaylı, "Belediye başkanı olmamaya alışması biraz vakit alır" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın "Bizimle çalışır mısın babacığım?" başlığıyla (29 Ekim 2017) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Dün inanılmayacak bir şey oldu.

Doğrusunu isterseniz ben hâlâ inanamıyorum böyle bir şey olduğuna ve muhtemelen Ankaralılar bile inanamıyordur.

Melih Gökçek dönemi bitti. 1984 yılında Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı seçildiği günden beri Ankara’yı yönetiyor diyebiliriz. 33 yıl.

Arada kısa bir süre SHÇEK Genel Müdürlüğü ve 3 yıl milletvekilliği var.

1994 yılından beri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

O Ankara’ya belediye başkanı olduğu günlerde doğan çocuklar, askerden döndü, kimileri çoluk çocuğa karıştı.

23 yıl belediye başkanlığı dile kolay.

Büyük bir ihtimalle sabah evden çıkınca yine belediye binasına doğru yönelecek, yarı yolda yanlış yere gittiğini fark edecektir.

Belediye başkanı olmamaya alışması biraz vakit alır.

Bu kadar uzun süre oturulan koltuklardan kalkmak zordur, buna alışmak daha zordur.

Şimdi bir süre telefonları eskisi kadar çalmayacak, artık çevresi eskisi kadar kalabalık olmayacak, gittiği yerlerde ağır bir protokolle karşılaşmayacak.

Kendini biraz eksik hissedecek.

Ani güç kaybı, kimilerini rahatlatır, kimilerini ise komik durumlara düşürebilir.

Melih Gökçek’e hangisi olacak göreceğiz.

Şimdi pek çok kişiyi, “Gökçek bundan sonra ne iş yapacak” tasası sardı.

Vallahi kafasında ne iş var bilemem.

Ama ben bugün bir medya yöneticisi olsaydım, hele hele muhafazakâr kanattan bir medya yöneticisi olsaydım, Melih Gökçek’e hemen iş teklif ederdim.

Bildiğimiz kadarıyla Beyaz TV’nin üst yönetimi ile Melih Bey arasında yakın bir ilişki var.

Ben Beyaz TV yöneticisi olsam, kendisini hemen ziyaret eder ve şöyle derdim: “Babacığım bizimle çalışır mısın?”

Çünkü:

- Melih Gökçek’ten şahane bir anchorman olur. Her akşam onun sunduğu ve yorumladığı haberleri herkes izler.

- Haber sunmak istemez ise haber sonrası yorumculuk yapabilir.

- Beyaz Futbol programında spor yorumculuğu da ekstradan yapacağı bir iş olur. Ahmet Çakar’a bile pabucunu ters giydirir.

- Mevcut bir gazetede köşe yazarlığına başlayabilir. Muazzam polemiklere imza atar. En polemikçi yazarlar bile kendiyle kapışmaktan korkar hale gelir.

- İsterse toplu taşıma araçlarında bedava dağıtılacak bir gazete çıkarabilir. Tek yazarı bile olsa gazete çok tutar. Tek başına bütün gazeteyi doldurabilir.

Tabii kendi bileceği iş. Bunların hiçbirini yapmak istemeyebilir.

O zaman 2 sene dinlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için 2019 seçimlerinin sonuçlarını da bekleyebilir.