Gökçek: Referandumdan vazgeçebilirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Bahçelievler 7. Cadde'nin "içkili yer bölgesi" olarak ilan edilip edilmemesinin refarandum ile tespit edilmesiyle ilgili CNN TÜRK'ün sorularını yanıtladı. Gökçek, "Hiç bir zorlama yoktur. Sayısız Bahçelievler sakini cafelerin havasının meyhaneye döndüğünü ve orada kavga çıktığını bana iletti. Biz "Bahçelievler'de alkollü mekenların çoğalmasını ister misiniz?" diye soruyoruz. Vatandaşın kanaatinin alınmasından neden korkuluyor. Referandumdan vazgeçerebilirim de..." dedi.Gökçek, 'Gündemin Rengi' programında CNN Türk Haber Müdürü Rıdvar Akar'ın sorularını yanıtladı.Melih Gökçek, içki ile ilgili 'mahalle baskısı' yönündeki eleştirilere katılmadığını belirtti ve "Şu anda 40 çeşit rakı üretiliyor. Bu nasıl mahhalle baskısı. Madem AK Parti karşıydı. Neden 2 çeşit rakı, 40 çeşit rakıya çıktı" dedi."16 seneden beri Ankara'da sayısız büfemiz var, içki satıyor. Hiçbirine müdahale etmiyorum. Bu nasıl içki yasağı. Ajitasyon yapmak için böyle yapılıyor" diyen Gökçek, "(7. caddeyle ilgili) Hiçbir zorlama yoktur. Oradaki mevcut birahanelerin, meyhanelerin kapatılması sözkonusu değil. Sayısız Bahçelievler sakini cafelerin havasının meyhaneye döndüğünü ve kavga çıktığını bana iletti..." şeklinde konuştu.

Gökçek, "Oyu kullanacak olan vatandaş. Kime baskı yapıyoruz. Siz CNN TÜRK olarak halka baskı yapıyorsunuz. Türkiye demokratik bir ülke. Halkın kanaatine başvuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökçek ayrıca, "Sigara yasağı başladı Türkiye'de. Bu baskı mı? Bütün dünya vatandaşıyla her olayı paylaşıyor" dedi.

Gökçek, "Bu kararı çoğunluk kararı olarak onaylatmayı mı düşünüyorsunuz?" şeklindeki bir soruya da, "Hayır. İçkili mekanların açılıp açılmaması ve içki satılsın mı satılmasın mı farklı bir olay. 'Orası içkili mekanların olduğu bir bölge olsun mu, olmasın mı'yı tartışıyoruz" yanıtını verdi.

Gökçek, "Sakarya'dan aileler akşam pek geçmez. Sakarya'da 20 senedir asayiş sorunu var. Neden kalkmadı? Gençlik Parkı aileler tarafından terkedildi. Parkı yeniden canlandırdık şimdi aileler dolu" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Rıdvan Akar'ın "Mini etekli dolaşanları görmek istemiyoruz diyenlerin de referandunmunu yapacak mısınız" şeklindeki sorusuna da, "Zorlama haber budur. Bir medya mensubu olarak saptırıyorsunuz. Protesto ediyorum sizi. CHP de bunu yapıyor" sözleriyle yanıt verdi.

"O bölge yaya bölgesi mi değil mi? Bunu anlamak için referandum, araştırma içki yasağı, içki baskısı demek değil ki AKP, CHP ve MHP oybirliğiyle alındı karar. Zorlama yok. Mevcutların kapatılması değil yenilerinin eklenmesi konusu bu" diyen Gökçek, "ben gayet iyi niyetle yaptığım, Türkiyede demokratik açılıma en güzel şekilde katkıda bulunacağım bir işin tamamen saptırıldığını içki yasağı olarak insanlara empoze edildiğini görüyorum. Bir taraftan CHP'li milletvekilleri, bir taraftan Meclis üyeleri, bir taraftan da bu tarzdaki medya insanları karşı karşıya getirmeye vesile olacak bu tip haberler... Bundan da ürktüğüm için vazgeçsem heralde iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlarla istişare edeceğim" ifadelerini kullandı.