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Gökçek: Paris katliamının arkasında Filistin'in tanınmasını istemeyen İsrail var

'Mossad bu olayları çıkartmak suretiyle İslam düşmanlığını körüklüyor'

12 Ocak 2015 09:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, meclisten ve senatodan çıkan Filistin'in tanınması konusundaki tavsiye kararını Fransız Hükümeti'nin de desteklediğini belirterek, Paris katliamına ilişkin olarak, "İsrail, Avrupa'da bu işin gelişmesini kesinlikle ve kesinlikle istemiyor. İşte onun için bu tip olayların arkasında kesinlikle Mossad var. Mossad bu olayları çıkartmak suretiyle İslam düşmanlığını körüklüyor" dedi. 

Gökçek, Gölbaşı AK Parti İlçe Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi'nde konuştu.

 

'Arkasında Mossad var'

 

Gökçek'in açıklamaları şöyle:

"İsrail, Avrupa'da bu işin gelişmesini kesinlikle ve kesinlikle istemiyor. İşte onun için bu tip olayların arkasında kesinlikle Mossad var. Mossad bu olayları çıkartmak suretiyle İslam düşmanlığını körüklüyor. Baskından sonra 50'ye yakın camide veya başka yerlerde Müslümanlara hücum oldu. Bu olaylar dünyaya yansıtılmıyor. Bunun altında tamamıyla Filistin'in tanınmaması ve Müslümanların sindirilmesi yatıyor."

 

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