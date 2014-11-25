Gökçek: Paralel yapı Kılıçdaroğlu'nun özel bilgilerine ulaştı, cemaatin emrinden çıkamaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Paralel yapı Kılıçdaroğlu’nun özel bilgilerine ulaştı ve onu kıskaç altına aldı. Artık istese de cemaatin emrinden dışarı çıkamaz. Yapı onu kullanarak MİT’e yükleniyor” diye konuştu.

Melih Gökçek, A Haber’de Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir’in moderatörlüğünde ekranlara gelen ‘Yüzde Yüz Siyaset’ programına katıldı.

Melih Gökçek’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘ODTÜ katliamcı, yönetimi rantçı’

ODTÜ’lülerde ideolojik açıdan kötü bir alışkanlık var. Mesela Göktürk Uydusu’nu atıyoruz uzaya, Türkiye için bir olay. Ona da karşı çıktılar hatırlarsanız. İdeolojik olarak her şeye karşı çıkarlar. ODTÜ katliamcıdır. ODTÜ içerisindeki yönetim rantçıdır. Buyurun ispatı.

‘ODTÜ’deki binaların yüzde 80’i kaçak’

ODTÜ’deki binaların yüzde sekseni kaçak. Ve biz bunun için zabıt yaptık, tuttuk. İdari mahkemelerden inanılmaz bir şekilde bu kaçaklar için, planlama yapılıyor, çalışma yapılıyor onun için herhangi işlem yapılmaması gerektiğine dair karar verdiler.

‘Cumhurbaşkanlığı konutu ruhsatlı’

Saray izinli. Bakın bunlar Başbakanlık yerleşkesinin ruhsatlar dökümü ve yapı kullanma izinlerinin ruhsatlı olup henüz bitmemiş yapılarının listesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınan izinlerdir. Her şey yaparken de ruhsatlıdır, bittikten sonra da hepsinin yapı kullanma izni alınmıştır.

‘Bin odanın 6’sını Cumhurbaşkanı kullanacak’

Efendim, 1000 odalı yer yapılmış, saray yapılmış. Böyle bir şey olur mu? Siz burayı gördünüz mü bilmiyorum. Ben gezdim. Çünkü oranın yapımı sırasında çevreyolları Ankara Büyükşehir Belediyesi yapıldı. Ağaçlandırma konusunda bizim çok büyük katkılarımız oldu. Dolayısıyla yakinen ilgileniyorum. Sonunda da bittikten sonra enine boyuna iyice kat kat gezdim oraları. Burada Sayın Cumhurbaşkanına ait kaç tane oda vardır? 6 tane odası var. 6 tane, bildiğiniz bir kat.

‘Paralel yapı’ öyle kıstırdı ki kıpırdayamaz'

Sayın Kılıçdaroğlu şu anda kesinlikle ve kesinlikle paralel yapının emrinde ve iznindedir. Hem de öylesine bir kıskaç altına alınmıştır ki, herkesin özel bilgileri var. O özel bilgilere ulaşıldığı zaman o insanlar kıpırdayamaz hale gelir. Öylesine kıstırılmıştır ki, ben bunu dört yönden diyorum ne anlam veriyorsanız verin. Öylesine kıstırılmıştır ki, kıpırdaması mümkün değildir. Paralel yapı bir şey isteyecek Kılıçdaroğlu’ndan ve Kılıçdaroğlu diyecek ki hayır ben bunu yapmıyorum. Bu mümkün değil. Sıfır ihtimal. Bunu ilk defa söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Ben bir CHP uzmanıyım. Ben bir acizane siyasetten anlayan bir insanım. Bir laf söylüyorsam bunun temeli var.

‘Paralel yapı’ onu kullanarak MİT’e yükleniyor'

Bakın bu özellikle MİT hikâyesinin çıkmasının altında yatan neden bu da tamamen stratejik bir olaydır ve paralel yapının MİT ile olan mücadelesi nedeniyle yanına yandaş alıp Kılıçdaroğlu’nu kullanarak MİT’e yüklenme işidir. Başka herhangi bir iş değildir. İşin altında yatan budur ve şu anda Kılıçdaroğlu inanılmaz bir beceriksizlik içerisinde ve parti dağılma noktasındadır. Parti dağılma noktasında olduğu için, paralel yapı suç yükleme işini gayet iyi bildiği için karşısında hedef olarak MİT’i bulmuş ve MİT’i suçlamaya başlamıştır. Yani CHP’nin MİT ile ne ilgisi var? Muharrem İnce’yi MİT mi çıkardı?

Emine Ülker Tarhan orada kendisine göre onun prensipleri var. O prensiplere Kılıçdaroğlu’nun hiçbir şeyi uymuyor ve şu anda da Paralel Yapı’ya Kılıçdaroğlu’nun tamamen teslim olduğunu biliyor. Biliyorsunuz paralel yapı netice itibariyle Doğu Perinçek’e pek çok şey çektirmiş kişi. Onun için de otomatikman Emine Ülker Tarhan CHP içindeki yapıya terstir. Paralel yapıya terstir. Onun için ayrılmıştır.