-GÖKÇEK: ÖLÜ SAYISINI 3 DİYE DUYDUK ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, OSTİM'deki iş yerinde meydana gelen patlamada kesin olmamakla birlikte 3 kişinin hayatını kaybettiğini, göçük altında 5 kişinin daha bulunduğunu zannettiklerini belirtti. Melih Gökçek, OSTİM'deki patlamanın olduğu yere gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gökçek, Büyükşehir belediyesi ekiplerinin patlama nedeniyle oluşan göçükten iki işçiyi sağ çıkardıklarını ve hastaneye gönderildiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''İtfaiye Müdürümüzün verdiği bilgiye göre olayın nedeni henüz çözülemedi ancak çalışmalarını sürdürüyorlar. İki arkadaşı enkazın altından çıkarmışlar ve hastaneye sevk etmişler. Maalesef birkaç tane arkadaşımız halen demirlerin, betonların altında. Onları çıkarma çalışmaları sürüyor. İnşallah onlar da ilk iki arkadaş gibi sağ salim çıkarlar, ümidimiz o. Beş kişinin daha aşağıda olduğunu zannediyoruz. Şu an için kesin bir bilgi yok. Değişik bilgiler geliyor ancak ilerleyen sürede konu netleşecektir.'' Gökçek, ölü ve yaralı sayısının sorulması üzerine de ''Şu anda vefat eden kişi sayısı 3 diye duyduk, kesin olmamakla birlikte. 30 civarında yaralının da hastanelere intikal ettiği bize gelen bilgiler arasında'' dedi. Gökçek, iş yeri sahibi olduğu belirtilen Hasan Özkan'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Öte yandan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ile Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Patlamanın olduğu yere gelen CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını öğrendiğini söyledi. Ateş enkaz altında işçiler olduğunu ve onlara ulaşılmaya çalışıldığını bildirdi. Bu arada güvenlik güçleri patlamanın olduğu alanı geniş güvenlik çemberine aldı. AKUT, Sivil Savunma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Patlama sırasında iş yerinde bulunan ve başından yaralanan işçilerden Hulusi Külük de yaralı olduğu olduğu halde arkadaşları hakkında bilgi almaya çalıştı. Külük, makine üretimi yaptıkları iş yerinde büyük bir patlama olduğunu söyledi. Bu arada patlamanın olduğu yere gelen çok sayıda işçi yakını yetkililerden bilgi almaya çalışırken, 112 ekiplerine bağlı on civarında ambulans da olay yerinde bekletiliyor. Enkaz çalışmalarını sürdüren ekipler bir kişinin daha cesedine ulaştı.