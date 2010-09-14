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Gökçek: Kılıçdaroğlu bizi dünyaya rezil etti

Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasında oy kullanamamasıyla ilgili ''Türkiye'yi tüm dünyaya rezil etti'' diye konuştu...

14 Eylül 2010 03:00

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun halk oylamasında oy kullanamamasıyla ilgili ''Türkiye'yi tüm dünyaya rezil etti'' diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinin Eylül ayı olağan toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökçek, referandumun sonuçlarına ilişkin bir soru üzerine, ortaya çıkan sonucu bir ''güvenoyu'' olarak değerlendiremeyeceklerini söyledi. 

Gökçek, sonucu AK Parti'ye de mal etmeyeceklerini belirterek, ''Bunun, milletin malı olacağını defaatle Sayın Başbakanımız gibi ben de söyledim. Referandumu bir güvenoyu olarak değerlendirmiyoruz. Bu, milletin iradesini kullanmasıdır'' diye konuştu. 

Bir gazetecinin, ''Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandumda oy kullanamamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine de Gökçek, şunları kaydetti: 

''Ben defalarca söylemiştim. Adamcağız beni tanımıyor. Hafıza kaybına uğramış vaziyette. Oy kullanamaması herhalde ondan olsa gerek. Beni tanımayan bir kişinin oy kullanamaması son derece doğal. Ana muhalefet lideri, oy kullanmayarak Türkiye'yi dünyaya rezil etti. Ben de bir Türk vatandaşı olarak kendime pay çıkarıyorum ve utanıyorum.'' 

Sanatçı Sezen Aksu'nun, referandumda ''evet'' oyu vereceğini açıklaması üzerine İzmir'in Konak ilçesindeki Sezen Aksu Sokağı'nın tabelasının mahalle sakinlerince yerinden indirilmesini hatırlatan bir gazetecinin, ''Ankara'da bir sokağa Sezen Aksu'nun ismini vermeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu Gökçek, ''Bu, meclisin işidir. Meclisimize böyle bir öneri gelirse, bunu değerlendiririz'' diye yanıtladı.



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