Gökçek: Karayalçın’ın ekmeğine yağ sürmem

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ‘Murat Karayalçın'ın ekmeğine yağ sürmemek konusunda kesin kararlıyım’ dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Milliyetçi muhafazakar aday kardeşlerim ve parti yöneticileriyle polemiğe girmemek ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın'ın ekmeğine yağ sürmemek konusunda kesin kararlıyım" dedi.



Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde "muhafazakar milliyetçi kardeş partilerin" yöneticilerinin CHP yandaşı medya organlarında, şahsına yönelik "haksız ve acımasız" eleştiri ve iddialarda bulunduğunu öne sürdü. Buna karşılık CHP adayı Murat Karayalçın ile ilgili en ufak bir eleştiride bulunmamalarının tüm kamuoyunun gözünden kaçmayan bir gerçek olduğunu savunan Gökçek, "Milliyetçi muhafazakar aday kardeşlerim ve parti yöneticileriyle polemiğe girmemek ve Karayalçın'ın ekmeğine yağ sürmemek konusunda kesin kararlıyım" dedi.



Bu kişilerin CHP yandaşı medyada yer alabilmelerinin tek şartının Melih Gökçek aleyhinde konuşma olduğunun net olarak bilindiğini ve görüldüğünü iddia eden Gökçek, "Attıkları taşlar canımızı acıtsa da bu konularda milliyetçi muhafazakar tabanı üzmemeye kararlıyım. Olayın takdirini Ankaralı sağduyulu hemşehrilerime bırakıyorum" dedi.



Doğalgazın özelleştirilmesi



Gökçek, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ın, doğal gaz ihalesinde 50 milyon dolarlık teminatla ilgili bazı iddialarda bulunduğunu da belirterek, bu konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi'nden 28 Ocak 2009 tarihinde tüm basın kuruluşlarına bir açıklama yapıldığını ve olayın detaylıca anlatıldığını anımsattı.



Gökçek, "Bu olayla kamuoyuna detaylı bilgi verilmesine karşın, bunun bilinerek sanki burada bir çıkar sağlanıyormuş havası estirilmesi ahlaki değil" dedi.



Gökçek, 50 milyon dolarlık teminatı belediyeye irat kaydetmek istediklerini, ihaleyi alan şirketin mahkemeye itiraz ederek bu işlemi durdurduğunu, belediyenin, durdurma işlemine itiraz ettiğini ancak mahkemenin bunu da reddettiğini bildirerek, konuyla ilgili davanın 26 Mart 2009'da görüleceğini belirtti.

