Gökçek: İzmir sınıfta kaldı, aradan çekilsin

T24 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 2020 EXPO'nun kesinlikle hakları olduğunu belirterek, ''Hakkımız olanı alacağız. İzmir bu konuda sınıfta kalmıştır ve Türkiye'ye ikinci bir mağlubiyet yaşatmaya hakkı yoktur. Aradan çekilsinler, şansları yok'' dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yıl sonu değerlendirmesinde hedefi 2020 EXPO ve İzmir oldu.



Önümüzdeki yıl en büyük hedeflerinin 2020 EXPO olduğunu belirten Gökçek, dün Valilik binasında bu konuyla ilgili bir toplantı yapıldığını ve önemli adımlar atıldığını ifade etti.



İzmir'in EXPO konusunda şansını denediğini, ancak bunu iyi kullanamadığını vurgulayan Gökçek, şöyle devam etti:



''2020 EXPO kesinlikle Ankara'nın hakkıdır ve hakkımız olanı alacağız. İzmir bu konuda sınıfta kalmıştır ve Türkiye'ye ikinci bir mağlubiyet yaşatmaya hakkı yoktur. Aradan çekilsinler. Bunu daha önce denediler ama yarışı Milano'ya kaptırdılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteği olmasaydı o kadar da oy alamazlardı. Şimdi sıra kesinlikle bizde. 2020 EXPO'yu almayı çok istiyoruz.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda ülkemizden bir ili seçecek ve sonra gidip yarışacağız. Ankara'nın şansı çok yüksek. 2010 EXPO'yu düzenleyen Shangay'ın Belediye Başkanı Han Zheng benim çok yakın arkadaşım. Geçenler de oradaydık ve Sayın Zheng bana, 'Yeter ki siz EXPO'ya aday olun. Eğer aday olursanız, uluslararası alanda Ankara'nın propagandasını ben yapacağım' dedi. Shangay, iyi bir organizasyonla tüm dünyanın sempatisini kazandı ve bize böyle açık bir desteği var. İzmir'in böyle bir şansı yok. Yeniden aday olmayı düşünmesinler artık. Bu konuda tüm Ankaralılar'ın da desteğini bekliyoruz.''



Ankara'nın artık çok iyi bir fuar alanına ihtiyacı olduğunu dile getiren Gökçek, 2020 EXPO için de büyük bir fuar alanının gereğini ifade etti.



Fuar için Havalimanı yolundan Akyurt'a dönüldüğünde sol tarafta kalan arsayı kullanacaklarını anlatan Gökçek, ilk etapta 50 bin metrekare açık, 50 bin metrekare kapalı alanla başlayacakları fuar alanının, içerisinde oteller de olmak kaydıyla 1 milyon 600 bin metrekareye kadar çıkacağını söyledi.



''6 ay sonra bambaşka bir Ankara göreceksiniz'' diyen Gökçek, tüm Ankara'yı ilgilendiren çok büyük bir proje hazırladıklarını, ancak bunu 6 aydan önce söylemeyeceklerini ifade etti. Gökçek, hazırladıkları ''sır projenin'' görsel bir proje olduğunu söylemekle yetindi.



Fuar alanının 2020 EXPO adaylığı sürecinde de Ankara'ya çok şey kazandıracağını vurgulayan Gökçek, İzmir'in bu konuda şansı olmadığını söyledi. İzmir'in şansızlığının kentin potansiyeliyle ilgili olmadığını, sorunun yönetim konusunda olduğunu dile getiren Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''CHP'li belediyeler böyle konularda hep sınıfta kalıyorlar. O partinin gelenekleri maalesef bu tip uluslararası ilişkilerde ön plana çıkmasını engelliyor. Sabit kalıpları olması dolayısıyla, tecrübeleri de olmadığı için hep sınıfta kalıyorlar. Ben CHP'nin şimdiki yönetimi kadar insanlara iftira atan bir yönetim de görmedim. Kayseri Belediyesi'yle ilgili de yine beni karıştırdılar olaya. Ben Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arkadaşıma çok güveniyorum. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu çıkmış iftira atıyor. Ayıp, çıkıp özür dilemesi lazım ama yok...



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yakın bir tarihte yaptığı toplantıda 'Ankara ve İstanbul'u devirmeden iktidarı almamız mümkün değil. Onun için bunları devirmemiz lazım. Özellikle yolsuzluk iddialarıyla yıpratmamız lazım' diyor. Buradan açıkça söylüyorum. Ankara ve İstanbul'la ilgili ellerinde ne varsa ortaya koysunlar. Ama şunu da ifade etmeliyim, ellerinde ne varsa bunları seçime kadar ortaya koysunlar. Seçimden sonra bir şey çıkarırlarsa cevap vermeyeceğim. Siyasi şov yapmasınlar.



Hadi iktidar konusunda, milletvekilleri konusunda CHP yönetiminin bahaneleri hazır. 'Onların dokunulmazlığı var' diyorlar. Benim dokunulmazlığım da yok. Madem elinde benimle ilgili bilgi, belge var, ne duruyorsun? 5 dakika daha bekleme, git savcılığa elindeki belgeleri ver. Vermiyorsan eğer yalan söyleyip, iftira atma. Ben hayatım boyunca insanlara bu kadar iftira atan bir siyasetçi görmedim. 'Hadi bakalım söyle, böyle bir şey var mı?' diyor. Bu kadar saçma bir şey olur mu? Bunun Türkçe karşılığı, 'çamur at izi kalsın'dır ama milletin bunlara karnı tok.''





Bilişim Vadisi de Ankara'nın hakkı



Melih Gökçek, 2011 yılı hedefleri arasında yer alan büyük projelerinden birinin de Bilişim Vadisi'ni Ankara'ya getirmek olduğunu söyledi.



Gökçek, ''Bu projenin Kocaeli'ye götürülmesi gibi çalışmalar var ama bu doğru değil. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'li olduğu için Bilişim Vadisi'ni oraya kurmak istiyor ama bu çok yanlış. Bu, Türkiye ekonomisi için de doğru bir şey olmaz. İnanıyorum ki bizim partimiz bu anlamda sırf bakan oralı olduğu için bir yatırım yapmaz ve objektif davranır. Bu konuda raporlar da Ankara'yı gösterdiği için inanıyorum ki Bilişim Vadisi Ankara'da olacaktır'' diye konuştu.





