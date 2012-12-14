Melih Gökçek ile Ahmet Hakan Twitter'da atıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın twitter atışmalarına bu kez fotoğraflarla devam ettiler.

Disney Show Grubu’nun Ankaralı çocuklara yaptığı gösteri sonrası Melih Gökçek "Program sonrası torunlarla fotoğraf çektirdik" diyerek Twitter’da bir fotoğraf paylaştı.



Ahmet Hakan da, Gökçek'in bu fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak "En sempatiği hangisi" diye sordu.

Gökçek de Hakan'a yanıt olarak, Hakan’ın Erbakan ile yıllar önce yapılan bir röportajda çekilen fotoğrafı yayınladı.

Ahmet Hakan'ın beyaz çoraplarına vurgu yapan Gökçek "Kanal 7 günlerinde beyaz çorap giyiyordun ama masumdun be Ahmet" dedi.

Gökçek, ikinci gönderdiği tweetde de "Şimdi entel takılıyorsun, çorapları bile çıkardın ama kendini dağıttın be Ahmet" diye yazdı.