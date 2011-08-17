-Gökçek ifade verecek İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankaragücü Onursal Başkanı Melih Gökçek'in talimatla ifadesine başvurulacak. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndererek, Gökçek'in ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvurulmasını istendiği öğrenildi. Gökçek'in, soruşturmanın şüphelilerinden Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile yaptığı bir telefon konuşmasıyla ilgili ifadesine başvurulacağı bildirildi.