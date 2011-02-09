-GÖKÇEK İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara 8. İdare Mahkemesinin Kuğulu Kavşağı'ndaki imar planı değişikliklerine ilişkin iptal kararını uygulamadığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Melih Gökçek, avukatı Fatih Atalay ile birlikte akşam saatlerinde adliyeye geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'a ifade veren Gökçek hakkında ''yargı kararını uygulamadığı'' iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Gökçek hakkında, şahsı ve Peyzaj Mimarları Odası adına suç duyurusunda bulunan avukat Emre Baturay Altınok, Gökçek'in, Kuğulu Kavşağı'na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleriyle ilgili olarak Ankara 8. İdare Mahkemesinin 24 Mart 2008 tarihli iptal kararını uygulamadığını öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı, ön inceleme sonrasında, Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesini kararlaştırmıştı. Avukat Altınok ve Peyzaj Mimarları Odası, İçişleri Bakanlığının bu kararının kaldırılması için Danıştaya itirazda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, Gökçek hakkında Ankara 8. İdare Mahkemesinin kavşaktaki imar planı değişikliklerine ilişkin iptal kararının gereğini yerine getirmediği gerekçesiyle itirazı kabul etmiş ve soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı oy çokluğuyla kaldırmıştı. Daire, kararı, Gökçek hakkında gereğinin yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.