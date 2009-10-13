Gökçek: Hınçlarını bizden aldılar

Ankaraspor Onursal Başkanı Melih Gökçek, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Federasyon Başkanı Özgener'in, kendisine olan kini nedeniyle Ankaraspor'un düşürüldüğünü savunan Gökçek, kararın CAS'tan döneceği iddiasını yineledi.



Tahkim Kurulu tarafından bir alt lige düşürülmesine karar verilen Ankaraspor’un onursal başkanı Melih Gökçek, NTV Spor’da Ersin Düzen’in sorularını yanıtladı.



Futbol Federasyonu’nun dünyanın hiç bir yerinde görülemeyecek bir karara imza attığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Mahmut Özgener ve yönetimini suçlarken, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın, kararı bozacağını savundu.



'İntikam duygusu var'



'Onursal başkan' sıfatının kendisine verildiğini ve belediye başkanı olarak Ankaraspor'a sahip çıktığını söyleyen Gökçek, kararın yanlı ve önceden alınmış olduğunu iddia etti.



“İntikam duygusuyla hareket ettiler” diyen Melih Gökçek, “Yunus Egemenoğlu’nun bütün transferlerden haberi vardı. Hatta bu konuda şahitlerim var; inkar edemezler. ‘3 gün içinde yapamayız’ dedik. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir uygulama yok” dedi.



Mahmut Özgener’in kendisine karşı kin duygusu beslediğini iddia eden Melih Gökçek, “Bazı federasyon üyeleri de başkana ‘yanlış yapıyorsun’ dedi. Fakat başkanda bana karşı anlaşılmaz bir kin var. Bunu anlamak mümkün değil. Haluk Ulusoy’u desteklediğimiz için ya da milli takımın Dünya Kupası’na katılamamasını örtbas etmek için böyle bir karar almış olabilirler” şeklinde konuştu.



'Tahkim bağımsız değil'



Tahkim Kurulu’nu bağımsız olmamakla itham eden ve “Federasyon emrediyor, Tahkim de mühürü basıyor” diyen Gökçek, “Tahkim bağımsız değil; çünkü federasyon yetkilileri seçiyor Tahkim Kurulu’nu. Nasıl adil karar verecekler? Gazeteciler bile Tahkim’in kararlarını daha önceden bilip, yazıyorlar. Zaten bizim kararı da önceden vermişler. Bizim savunmamız alındı, ancak yarım saat sonra 4-5 sayfalık gerekçeli karar hazır durumdaydı. Demek ki; gidip savunma vermemiz formalite icabıymış” diye konuştu.



CAS’ın emsal kararlarının lehlerine olduğunu ve mutlaka haksızlığın ortadan kaldırılacağını ifade eden Ankaraspor Onursal Başkanı, “CAS bu gibi durumlarda kulüplere zaman tanınmasını istiyor. ‘Kulübü 3 gün içinde satın’ diyemezsiniz. Bu kararın CAS’tan dönmemesi mümkün değil. CAS’tan yüzde yüz döner, örnek karar var. Ancak o zaman da federasyonu yeni kaoslar bekleyecek” dedi.



Takımdaki futbolcuların durumuna da değinen Gökçek, “Futbolcular mağdur edildi. 15 günlük süre de yetersiz. Yabancı kontenjanlar dolu, nereye gidecekler? Ankaraspor bu futbolculara bonservis ödedi. Nasıl talep edecek o ödediği paraları? Ankaraspor maalesef ‘batan geminin malları’na dönmüş durumda. Yabancı futbolcular mecburen CAS’a gidecek ve paralarını tıkır tıkır alacaklar. Mesela Röber sadece 450 bin Euro şampiyonluk primi alacaktı. FIFA’ya giderse bu 450 bin Euro’yu alır ve federasyona da ceza gelir” ifadelerini kullandı.