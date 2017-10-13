"Gökçek, gelecek ay istifa edebilir, Erdoğan'ın başdanışmanı olacak"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili Ankara kulislerinde gelecek ay istifa edeceği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olacağı iddialarının konuşulduğunu söyledi.

"Diyorlar ki; Melih Gökçek krizi bitmedi. Ay başından sonra her an Melih Gökçek’in istifa haberini duyabilirsin" diyen Hakan, "Diyorlar ki, Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkanı Başdanışmanı' olarak görev yapacak" diye yazdı.

Hakan, "Kulağıma gelen sesler...Çok kuvvetli, çok güvenilir, çok merkezden, çok etkili yerlerden geliyor.Ve ben kayıtsız kalamıyorum" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısından ( 13 Ekim 2017) konuyla ilgili bölüm şöyle:

Diyorlar ki;

Melih Gökçek krizi bitmedi.

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Diyorlar ki:

Melih Gökçek istifa ettirilecek.

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Diyorlar ki:

Ay başından sonra her an Melih Gökçek’in istifa haberini duyabilirsin.

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Diyorlar ki:

Onurlu bir çekilme olacak.

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Diyorlar ki:

Yaşanacak, bitecek ama saygısızca olmayacak.

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Diyorlar ki:

Melih Gökçek, “AK Parti Genel Başkanı Başdanışmanı” olarak görev yapacak.

*

Bir yerden, iki yerden gelse...

Takmayacağım.

Gökçek düşmanlarından gelse...

İlgilenmeyeceğim.

Merkeze uzak isimlerden gelse...

Etkilenmeyeceğim.

*

Kulağıma gelen sesler...

Çok kuvvetli, çok güvenilir, çok merkezden, çok etkili yerlerden geliyor.

Ve ben kayıtsız kalamıyorum.

*

Üzgünüm Melih... Sorry Gökçek...