-GÖKÇEK: FEDERASYON İSTİFA ETMELİ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Anayasa Mahkemesi'nin TFF'ye ilişkin kararını değerlendirerek, ''Ankaraspor yeniden hemen liglere dönecektir. Federasyonun hemen istifa etmesi lazım'' dedi. Gökçek, Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nun kararları aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı hükmünü iptal etmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Tahkim Kurulu'nun, Ankaraspor'u ligden düşürmesi üzerine, Ankaraspor yöneticileri tarafından açılan dava sonucu kurulun kararlarının yargıya taşınabileceğini belirterek, ''Anayasa Mahkemesi mükemmel bir karar verdi. Zaten bu karara ilişkin daha önce aynı şeyi söylemiştim. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin daha önce aynı emsal kararı vardı. Emsal kararı olduğu için bu kararın böyle çıkması normal'' görüşünü dile getirdi. Bundan sonra Tahkim Kurulu'nun keyfi karar vermesinin önüne geçileceğini kaydeden Gökçek, konuyla ilgili şöyle dedi: ''Biliyorsunuz Federasyonda Tahkim Kurulu doğrudan doğruya federasyon başkanının emrindedir. Güya görüntü olarak emrinde değildir, ama emrinde çalışır. Sizin seçmiş olduğunuz, tayin etmiş olduğunuz kişilerin sizin emrinizden çıkması mümkün değil. Bilindiği gibi Ankaraspor, CAS'a gitmişti. CAS, (kendi yargı mercilerinizde çözmeniz lazım, ama kesinlikle tahkim üyeleri bağımsız değildir, çünkü federasyon tarafından seçilmektedir) diye zaten karar vermişti. Anayasa Mahkemesi'nin kararı bunun teyidi oldu.'' Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla, başta federasyon başkanı olmak üzere federasyon yetkililerinin tamamen hukuksuz davrandığını da net olarak ortaya koyduğunu savunan Gökçek, ''Hatırlarsanız, Ankaraspor'un mahkemeye müracaat etmesi üzerine, (mahkemeye müracaatınızı geri çekin yoksa sizi liglerden atarız) dediler ve biliyorsunuz 2. Ligden de attılar. Bunun hukuksuz olduğunu Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla teyit etti'' dedi. ''Bunun içinden federasyon nasıl çıkacak bilemiyorum. Bunun tek yolu Federasyonun tümden istifa etmesi lazım. Çünkü gerçekten Türk sporuna inanılmaz bir darbe vurdular Ankaraspor konusunda. Ama ilahi adalet döndü dolaştı geldi ve kendilerini vurdu'' diyen Melih Gökçek, şunları kaydetti: ''Şimdi toplanacaklar Türk sporunu bu hale getirdik ve bu hale getirdiysek biz artık çekilmeliyiz deyip onurlu bir davranış göstermeleri lazım. Şahsen ben Melih Gökçek olarak Federasyonun istifasını bekliyorum. Çünkü gerçekten büyük bir sıkıntı doğurdu. Bundan sonra yine tahkimden hoşuna gitmeyen bir karar alırsa, doğrudan yargıya gidecek ve yargının da verdiği karar da son karar olacak. Tahkimin verdiği kararın son karar olmadığı ortaya çıktı.'' Daha önce Federasyon yöneticileri ile yaptığı konuşmalarda, ''Türk sporuna büyük zarar veriyorsunuz. Yarın giderler dava açarlar ve bunun sonucu bu olur, tahkimden adaleti dağıtırken, Federasyondan adaleti dağıtırken, kararları verirken dürüst olun ve insanları keyfi kararlarla üzmeyin'' diyerek ikazlarda bulunduğunun altını çizen Gökçek, şöyle devam etti: ''Ankaraspor'un yetkilileri gidip dava açınca, benim dediğim noktaya mecburen geldiler. Bu federasyona gerçekten ciddi anlamda ders olur diye düşünüyorum. Tekrar ediyorum tek çözüm federasyonun derhal istifa etmesidir. Zaten Ankaraspor'un tekrar lige alınmaması diye bir şey bu karardan sonra söz konusu bile değil. Bu karardan sonra Ankaraspor yeniden hemen Türkiye liglerine dönecektir. Federasyon da inanılmaz cezalara mahkum olacaktır. Bu federasyonun suçu değil, federasyonu yönetenlerin suçudur. Benim bildiğim kadarıyla Ankaraspor'un 2 sene içerisindeki zararı neresinden baksanız futbolcularıyla birlikte, gelir kayıplarıyla birlikte 100-150 trilyon lira civarındadır. Bunu da bu federasyon yönetimi de herhalde federasyona ödetmeyip, kendi ceplerinden ödeyeceklerdir. Adaletin kendilerine en güzel dersi verdiğine inanıyorum.''