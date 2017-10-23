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"Gökçek, Erdoğan'dan bir randevu daha istedi" iddiası

AKP MYK toplantısında istifası istenen belediye başkanlarının durumu ele alınması bekleniyor

23 Ekim 2017 14:41

İstifa etmesi istenen isimler arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan'dan randevu daha istediği iddia edildi.

Mynethaber'de yer alan ahbere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin, "İstifa etmezlerse gereğini yaparız" sözlerinin ardından, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları'ndan "göreve devam" mesajları aktarılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme daha talep ettiği konuşuluyordu.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün (23 Ekim 2017) öğleden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda AKP'nin istifası istenen belediye başkanları durumunun ele alınması bekleniyor. 

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