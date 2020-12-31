Gökçek döneminde “şeriata dayalı devlet düzeni kurma istemi” nedeniyle kapatılan Zehra Vakfı'na “kapalı teklif usulü ihale” ile arsa verilmiş

“Türkiye’de şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaydığı ve din devleti kurmak istediği” gerekçesiyle kapatılan ve 2014 yılında yeniden faaliyete geçen Zehra Vakfı’na ait kolejin bulunduğu arsanın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğu ortaya çıktı. Batıkent’teki arsa, eski başkan Melih Gökçek döneminde “kapalı teklif usulü ihale” ile 28 yıllığına vakfa verilmiş.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Zehra Grubu’nun kurduğu Zehra Vakfı, 2005’te, “Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda, şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesi ile kapatıldı. Mallarına el konan vakıf, Zehra Eğitim Kültür Vakfı adıyla 12 Mart 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeniden faaliyete geçti. El konulan malların büyük kısmı vakfa iade edildi. Vakıf, Ankara’nın Batıkent semtinde Zehra Koleji adıyla okul açtı. Ancak okul, Atatürk karşıtı çalışmaları ile gündeme geldi. Okulda, 2016’da, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri gerçekleştirilmemesi nedeniyle MEB tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda okul müdürüne verilen aylıktan kesme cezası kınama cezasına çevrildi.

Okul, 2019’da ise MEB’in mevzuatına rağmen okul bahçesine Atatürk’ün büstü yerleştirmemesi ile gündeme geldi. Aradan geçen zamana ve tepkilere karşın okul bahçesine Atatürk büstü yerleştirilmediği görüldü.

28 yıllığına verilmiş

Okulun yapıldığı arsanın ise ABB’ye ait olduğu ve 2017’de görevden el çektirilen ABB Başkanı Gökçek döneminde verildiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, arsanın imar planında 2013’te yapılan değişiklik ile arsanın niteliği “eğitim+yurt alanı+anaokulu” olarak değiştirildi. Arsa, 2014’ün başında ise 11 milyon 615 bin lira keşif bedeliyle, “kapalı teklif usulü” ile ihale edildi. İhaleyi ise kolejin bünyesinde bulunduğu şirket aldı. Arsanın, 25 Mart 2014’ten itibaren 28 yıl 6 ay süre ile verildiği öğrenildi.