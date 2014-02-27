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Gökçek: CHP'nin afişlerini engellemek şeref midir, suç mudur siz karar vereceksiniz

Melih Gökçek CHP'nin afişlerinin asılmasını engellediği yönünde çıkan ses kaydını doğrulayarak bunun Başbakan'a destek çıktığı için kendisinin de ses kayıtlarının yayınlandığını belirtti

27 Şubat 2014 13:03

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın olduğu iddia edilen ses kayıtlarını eleştirdiği ve Başbakan'a destek çıktığı için kendisinin de ses kayıtlarının internete verildiğini savunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ne yapmışım, suçum ne? Cumhuriyet Halk Partisi'nin afişlerini asmayı engellemişim. Suça bak, suça. Şeref midir, suç mudur siz karar vereceksiniz" dedi.

Hürriyet’ten Oğuz Demir’in haberine göre Gökçek, dün yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Birileri rahat oturmuyor. Dün (önceki gün) açılış töreninde Sayın Başbakanımızın hakkında kalkıp bazı ifadeler kullandım. Arkasında olduğumu ifade ettim. Bir de baktım ki akşam 2 tane de benimle ilgili kaset çıkmış. Daha fazlasını çıkartmazlarsa namertler. 2’nci bir kasetim çıkmış, doğalgazı özelleştirdik, özelleştirdikten sonra Melih demiş ki, ‘Bu doğalgazcılar milleti sıkıştırıyor, ben tasvip etmiyorum.’ Bunu söylemişim, bir de bunun kasetini getirdiler. İnşallah bundan sonrakiler de böyle çıkar. Yılmak yok, Türkiye demokrasi sınavından geçiyor. Sayın Başbakanımızın ülkeye yaptığı yatırımları hazmedemiyorlar. Kıskanıyorlar ve korkuyorlar, Osmanlı yeniden diriliyor Allah’ın izniyle.”

 

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