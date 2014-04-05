Gökçek mazbatasını aldı: Cumhurbaşkanlığı'nı da böyle kutlayacağız

CHP'nin Ankara'daki seçim sonuçlarıyla ilgili il seçim kuruluna yaptığı başvuruların reddedilmesinin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Melih Gökçek, Ankara Adliyesi'nden mazbatasını aldı.

Sabah saatlerinde mazbatasını almak üzere Ankara Adliyesi’ne gelen Melih Gökçek’e çok sayıda partili de eşlik etti. Mazbatasını almadan önce çok kısa bir konuşma yapan Gökçek, ''Cenabı Allah 5. kez başkanlığı lütfetti hamd ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum'' dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra Adliye önünde bekleyen vatandaşlara seslenen Gökçek, “Buradan liderimiz Erdoğan'a seslenmek istiyorum: Sevgili Başbakanım yolun açık olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Biz burada gördüğün tabloyla senin peşinde olacağız. 4 ay sonra cumhurbaşkanlığını da böyle kutlayacağız inşallah” dedi.

Gökçek’in konuşması şu şekilde:

‘Siz sandıkta vurdunuz’

Gerek yok siz sandıkta vurdunuz (Vur vur inlesin Mansur Yavaş dinlesin sloganları üzerine) Ankara'yı 5. kez bize lütfeden Allah'a hamd ediyorum. Hepiniz büyük gayretler sarf ettiniz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu mücadelemizde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emekleri dolayısıyla kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz Ankara'yı kazandık. Allah nasip ederse size söz veriyorum. Bu vaatlerimizin gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Halka hizmet hakka hizmet. Bu düsturla yola çıktık.

Bu yeni bir rekor

Zaferimiz büyük bir zafer. 7 düvel birleşti. 7 düvelin sırtını yere getirdik. Ankara'da 25 belediye başkanlığının 20'sini kazanmak suretiyle zafer kazandık. Belediye Meclisi'nde yer alan 140 kişinin 99'u AK Partili. Bu da Ankara tarihinde yeni bir rekor.

4 ay sonra senin cumhurbaşkanlığını da kutlayacağız

Buradan liderimiz Erdoğan'a seslenmek istiyorum: Sevgili Başbakanım yolun açık olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Biz burada gördüğün tabloyla senin peşinde olacağız. 4 ay sonra cumhurbaşkanlığını da böyle kutlayacağız inşallah. Göreve Ya Allah Bismillah diyerek başlıyorum