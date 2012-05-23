Gökçek: Apartman sakinleri park ücreti ödemeli

TBMM İçişleri alt komisyonu Alt komisyon toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , cadde ve sokakların otopark olarak kullanılması ve “değnekçilik” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bu konuda yurtdışıyla en büyük farkının, ülkede imar konusunda yapılan yanlış uygulamalar olduğunu ifade eden Gökçek, “Apartman ve işyeri ruhsatı alınırken, otopark parası verilerek otopark yapılmıyor ve apartman önüne de 'burası için para verdim' deniliyor. Bu aslında, yapılan bir imar cinayetidir” dedi.

Müteahhitin, 2-3 daire daha kazanmak için bunu yaptığını belirten Gökçek, “Bu adet haline gelmiş ve belediyeler buna prim vermiş. Bunu engelleyemiyorsunuz, Ankara'nın yüzde 90'ı bu durumda, İstanbul'da. Bazı belediyeler karar almamıza rağmen maalesef devam ettiriyor. Sizin buradan bir kanun çıkartıp, hiç bir şekilde otopark olmayan yerlere ruhsat verilmemesini kanun haline getirmeniz lazım” diye konuştu.

Gökçek, yurtdışında uygulamanın böyle olmadığını, herkesin evinin altında otopark olduğunu, sokaklar ve caddelerin de devletin ve belediyenin olduğunu söyledi.

Melih Gökçek , şöyle konuştu:

“Orada vatandaşın evi var ve nereye park edecek” deniliyor, haklısınız. Ama birçoğunun önünde işyerleri var, oralara arabalar girecek çıkacak, onlara fırsat vermeniz lazım. Onun için biz şöyle bir denge kurduk. Sabahleyin saat 8'den akşam 7'ye kadar orası otoparkçılara ait oluyor tabiri caizse. O saatler haricinde de vatandaş aracını ücretsiz olarak koyabiliyor. Kısa süreli 15 dakikalık durmalarda ise para vermiyor. Bu düzenlemeyle ortayı bulduk.

Peki 'biz bunu yapmadık, serbest bıraktık' diyelim. Siz isteseniz de istemeseniz de bunun kaçarı yok, yüzde 1 milyon buralar otopark mafyalarının eline kalır. 'Para ver' der, vermezseniz dışarı çıkarsınız arabanızın iki tarafını çizik olarak görürsünüz. Bunun binlerce örneği var. Bizim bulduğumuz yol bu, bunun ötesinde bulamıyoruz.

Yurtdışında belediyeler bu işlerden ciddi paralar kazanıyor. Bu iş sonunda otomatik jetonlu otoparka gidecek. Gitmeden önce bu düzenlemeyi yapmak lazım. Siz getirin o otomatları koyun, otoparkçılar gelir o otomatları bozar. Aslında bakarsanız, hakkaniyet açısından o apartmanda oturanlar da bir bedel ödemeli. Belki otopark bedeli değil ama genel bir bedel belediyeye ödemeli. Benim kişisel kanaatim o. Diyelim taksi duruyor 4 lira veriyor, onlar da bir lira ödemeli, bu suretle bir denge kurulmalı.”

Gökçek, bir milletvekilinin, “jetonlu otomatların yanına güvenlik görevlilerinin konulabileceğine” ilişkin sözlerine, “Güvenlik görevlilerini bile ilk anlarda döverler, hiç kaçarı yok, realist olalım” karşılığını verdi.

Melih Gökçek , “Başka bir yolu var, bunu belediyenin kendisinin işletmesi yolu var. Biz bunu tatbik ettik, ilk zamanlar böyleydi ama bizim belediyemizin, kendi işleten personeli paranın 3'te 2'sini rahatlıkla cebine atıyor. Bu bir realite, bilinsin” dedi.

Teklif, 24 Mayıs Perşembe günü İçişleri Komisyonu'nda görüşülecek.