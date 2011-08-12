-Gökçek: Ankaragücü ile ilişkimi kesiyorum ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankaragücü ile her türlü ilişkisini, taraftar olma haricinde kestiğini söyledi. Altınpark Belediye Evi'nde gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtlayan Gökçek, Ahmet Gökçek'in bir daha Ankaragücü başkanlığına aday olmayacağını belirtti. ''Ben de Ankaragücü'nden her türlü ilişkimi, taraftar olma haricinde kesiyorum'' diyen Gökçek, şöyle konuştu: ''Bizim üyeliğimiz de onursal başkanlık da bitti. Kongrede alınan kararların hepsi topyekun yok değerinde. Ben de orada üye olmuştum. Maalesef ben artık Ankaragücü üyesi değilim. Kalbim kulübe karşı değil ama kulübü bu hale getirenlere karşı kırık. Biz Ankaragücü'nü şampiyon yapma niyetiyle aldık. Dünyanın en büyük futbol tesisini yapan Melih Gökçek, bir takımı şampiyon yapar. Ama huzur verirsen yapar, huzur vermezsen alır kendin yaparsın şimdi. (Kuş gibi hafifledim) demiyorum, tam tersine çok üzgünüm, böyle olmamalıydı. Biz Ankaraspor gibi bir takımın, Türkiye Süper Ligi'nde oynayan bir takımın, gözümüzün önünde eriyip yok olmasına Ankaragücü için göz yumduk. Eğer Ankaragücü olmasaydı, Ankaragücü'nü sevmesek, Ankaragücü için fedakarlık yapacak olmasaydık bu olmazdı.'' Bir gazetecinin, ''Ankara ile ilgili en büyük hayal kırıklığınız olarak Ankaragücü'nü değerlendirebilir misiniz?'' yönündeki sorusu üzerine Gökçek, ''Ankaragücü, spor konusunda en büyük hayal kırıklığım, düş kırıklığım, üzüntüm. Bu kadar emeğime acıyorum. Ankara'ya acıyorum. Ankaragücü'ne acıyorum'' dedi. Gökçek, Ankaragücü'nün küme düşme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, yabancı futbolculara bir hafta içinde peşinat ödemek zorunda olduğunu belirterek, ''Ödemezlerse hepsi bir hafta içinde serbest. İstediği takıma gider. Bunun hesabını, bu duruma getirenler camiaya verirler'' diye konuştu. Bir daha kongre yapma imkanının olmadığını da vurgulayan Melih Gökçek, yasa gereği kongrenin ''Yok hükmünde'' olması halinde ilk yapılacak işin kulübü eski yöneticilere teslim etmek olduğunu söyledi. Cengiz Topel'in yeniden kulübün başına geçeceğini açıklayan Gökçek, sarı-lacivertli takımın eski tesislerine döneceği bilgisini de verdi. Ankaraspor'un lige dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir soruyu da Gökçek, ''O da önümüzdeki günlerde belli olacak'' diye yanıtladı.