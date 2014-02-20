Gökçek: Ankara'daki saat ve kapıların maliyeti toplam 31 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Gökçek, “Ankara'da yapılacak saatlerin ve kapıların maliyeti toplam 31 milyon TL” dedi.

Gökçek ODTÜ ormanında inşasına başlanan ve Malazgirt 1071 isimli otoyol hakkında "ODTÜ rektörü ile direk olarak görüşemedik. Biz tüm rektörlerle devamlı toplantı yapıyoruz. Zira birçok üniversite ile projelerimiz var. Bu toplantılara katılmayan ODTÜ Rektörü ve Ufuk Üniversitesi rektörü var" dedi.

Gökçek, Gezi Parkı direnişi sırasında Ethem Sarısülük'ün polis kurşunu ile öldürülmesinin ardından "Türk polisi ile gurur duyuyorum" ifadesinin yer aldığı afişte yazılanları desteklediğini, ancak afişin asıldığı yere kendisinin karar vermediğini söledi.

Melih Gökçek, Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge”de, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ve Habertürk Ankara Temsilcisi Erdal Şen sorularını yanıtlıyor. Gökçek’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:



- Siyasi konulara seçimden sonra gireriz. Çünkü ben şimdi belediye başkan adayıyım. Belediye başkanlığı ile ilgili konuları anlatalım. Siyasi işlere boğduk mu, bizim projeler de güme gider, bana soracağınız belediye ile ilgili konular da güme gider. Güme gitmesin. Seçimden sonra yaparız.



- Yerel seçimin, genel seçim havasına döndüğünü düşünüyorum.



- 5. dönem için bir numaralı projelerimizden biri "Ankapark Projesi". Önce 5 milyon, sonra 10 milyona kadar ziyaretçi beklediğimiz bir proje. Birçok park çeşidini bir araya getiren, dünyanın en büyük dinazorunu da içinde bulunduracak büyük bir proje.



Disneyland'ı geçtiğimiz dönem de söyledim. Disneyland'la birebir görüştük. Ancak onlar bu işlere girmiyor. Turizmi Ankara'ya çekebilmek için dev bir proje yapmalısınız. Ana çıkış nokta turizm.



Ankara'yı turizm açısından harekete geçirmek için yatırıma ihtiyaç var. Bu proje Ortadoğuyu Ankaya çekecek. İnşallah ağustos sonunda ana tema parkı, hayvanat bahçesini de 1 yıl içinde bitireceğiz. Ankaralıları davet ediyorum. İnşaat devam ediyor.



Disneyland yabancı bir isim. "Anka", anka kuşundan geliyor. Selçuklu mimarisinden de etkileniyoruz.

Ankara'daki kapılar

- Ankara'da giriş kapıları var. Ankara'da belli bazı temalar işlenmeli. Turizm gelişirse Ankara'da gelenleri gezdirebileceğimiz yerler olur. Ankara'daki 5 kapı bence çok estetik. Ben ağzımla kuş tutsam bunu beğenmeyecek olan bir "Mimarlar Odası" var.



- Ankara'da yapılacak saatlerin ve kapıların maliyeti toplam 31 milyon TL.



- Önümüzdeki dönem temalı saatler de bunlara ekleyecğiz. Saat başı seymenler çıkıp, oynayacaklar.



- Saatleri araştırma yapıp çizdirdik. Tek tek mimar ismi veremem. Beldiyedeki bir grup arkadaşımızla en güzellerini seçtik.



- Açık gezi araçları yaptık. Bunlarla turlar yapacak insanlar.



- CHP 'lilerde yıkmak vardır. Onlar yıkmak için geliyorlar.

Anka Kule projesi

- 333 metre yükseklikte bir kule yapacağız. Ama mütehahit üstlenip yapacak bunu.

Projeler üstlenilmiyorsa bu benim suçum olabilir mi?

Fakirlere yardım

- 165 bin aileye yardım ediyoruz. 2-3 sefer 70 kg'lık gda veriyoruz. Günde 55 bin ila 65 bin ekmek dağıtıyoruz. 100 bin çocuğumuza kıyafet-kırtasiye yardımı yapıyoruz. Tüm bu yardımlar belediye bütçesinden çıkıyor.

Kentsel dönüşüm olabilir mi?

- TOKİ konutları çeşitlensin daha güzel dizaynlar çıksın istiyoruz.

ODTÜ yolunun ismi

- Yolun adı "Malazgirt 1071" çünkü Anadolu Bulvarı'nın devamı o yol. Biz de Anadolu'ya 1071'de girdik, bu nedenle... İsmi ben buldum, Meclis de kabul etti.



- Ayın 25'inde, 14.00'te açılacak yol. Ankara'daki trafik sıkışıklığını gidermek amaçlı için yolu açmak zorundaydık.



- ODTÜ rektörü ile direk olarak görüşemedik. Biz tüm rektörlerle devamlı toplantı yapıyoruz. Zira birçok üniversite ile projelerimiz var. Bu toplantılara katılmayan ODTÜ Rektörü ve Ufuk Üniversitesi rektörü var.



- ODTÜ Rektörü'nü davet ediyorum. Gelmiyor...



- ODTÜ Rektörü 'şubat tatilinde yapalım' dedi, biz işi bayramda yaptık.



Çelik kafesin yapımı-sökümü bir kamu zararı değil midir?



- Müstakil bir arazisi yok buranın. Ben çelik yığınını ve yerini sattım. Arazi üst hakkını sattığım kişi çelik kafes satıyor. Neden zarar olsun? Üst hakkı demek çelikle beraber kafesin satışı demektir, orada zarar yok.

Ankaragücü

- Dünyada şampiyon takım çıkartmayan tek başkent Türkiye'dir. Ben, 'Ankaragücü'ne başkan olacağım ve şampiyon yapacağım' dedim.



- Yönetime girdik ve 2 sene yönettik. Ankaragücü ilk üçe girdiği yıl bizim işimizi bitirdiler. Ankaragücü yönetimini isteyerek bırakmadık. Ankaragücü benim için hayal...



- Ankaragücü ve Ankarasopr'u birleştirip adına Ankaragücü diyebiliriz.



- Biz daha önce tüm otoparkları Ankaragücü'ne vermeyi düşünmüştük, 100 tane büfe verelim demiştik. Gelirleri olsun...

Sosyal medyadaki Gökçek

- Twitter'ı kendim kullanıyorum. Ben herkesi twitter kullanmaya teşvik ediyorum.