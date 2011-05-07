Gökçek, Ankara Metrosu'nu devlete teslim etti

T24 - Ankara metro inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığına devir teslim töreni, ODTÜ Metro İstasyonu'nda yapıldı. Törene, Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Ankara metrolarının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesinin sıradan bir iş olmadığını belirterek, “Rakam bile bu soğuk havayı ısıtmaya yetiyor; 3 katrilyon para (3 milyar TL). Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2011'de ya da 2010'da yaptığı yatırımın yedide birini sadece Ankara metrosu için hükümet harcayacak ve işi inşallah iki sene içerisinde bir noktaya, işletilir hale gelebilecektir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Çiçek, siyasi hayatında çok nikah törenine şahitlik yaptığını ancak böylesine önemli bir konuya şahitlik yapmanın bir Ankaralı, Ankara milletvekili ve böylesine önemli bir karara imza atan hükümet üyesi olarak ayrı bir gurur verdiğini dile getirdi.



Çiçek'ten Gökçek'e teşekkür

Gökçek'e işi bu aşamaya kadar getirdiği için teşekkür eden Çiçek, “Bu iş bu kadar kolay değil. Soğanın acısını yiyen değil, doğrayan bilir. Buraya kadar bu işi doğradı, getirdi. İnşallah bundan sonraki kısmını da Ulaştırma Bakanlığımız yapacak” diye konuştu.Ulaştırma Bakanlığının bu işi iki sene gibi kısa bir sürede gerçekleştireceğini anlatan Çiçek, siyaset açısından marka bir şehir olan Ankara'yı 2023 vizyonuna göre Türkiye ve bölgenin marka şehri haline getirmeyi hedeflediklerin ifade etti.

“Ankara'da da çok önemli şeyler oluyor ama iddia ediyorum ki Ankaralılar Ankara'yı yeterince tanımıyor” diyen Çiçek, bu kadar maliyetli bir işin yapılacağından ve birçok önemli çalışmadan hemşehrilerinin çoğunun haberdar olmadığını söyledi. Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada imzası gerçekleşecek ve devredilecek olan bu iş sıradan bir iş değil. Rakam bile bu soğuk havayı ısıtmaya yetiyor; 3 katrilyon para (3 milyar TL). 3 katrilyon çok kolay değil, devlet yatırımlarının neredeyse yedide biri. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2011'de ya da 2010'da yaptığı yatırımın yedide birini sadece Ankara metrosu için hükümet harcayacak ve inşallah iki sene içerisinde bir noktaya, işletilir hale gelebilecektir. Çünkü bu işler belediyelerin işini aşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı en hayırlı işlerden bir tanesi, işi bu noktaya kadar getirip hükümete devretmiş olmasıdır. Yoksa biz bize kalsaydık belki bu iş gecikebilirdi.

Bu işi sadece Ankara için yapmıyoruz. Bu işi İzmir'de yaptık. İzmir raylı sistem. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanımız var ama biz bu hizmetlerde herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Bunlar Türkiye'ye yapılan hizmettir, Türkiye'nin geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye'yi gerçekten siyaseten olduğu kadar başka alanlarda da marka bir ülke haline getireceksek bu yatırımların yapılması gerekiyor.”

Metroların açılış törenini de birlikte yapma temennisinde bulunan Çiçek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.



“Belediyelerin toplam metro uzunluğu 165 kilometre"

Ulaştırma Bakanı Mehmet Habib Soluk, metro inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığına devredilmesine yönelik düzenlemenin ardından Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana Büyükşehir Belediyelerinin bakanlığına başvuruda bulunduğunu anlattı.

Bu dört belediyenin tamamlanmasını istediği metro hatlarının yaklaşık uzunluğunun 165 kilometre olduğunu, bunun 44 kilometresinin Başkentte yer aldığını bildiren Soluk, DPT'nin hızlı hareket etmesiyle Ankara metrolarının devir tesliminin kısa sürede tamamlandığını söyledi. Soluk, şunları kaydetti:

“Bizim görevimiz yapmak, halkımızın görevi de bunu kullanmak, kendi malı gibi sahip çıkmak. Belediye Başkanımıza ve ekibimize teşekkür ediyorum ve 'geçmiş olsun' diyorum. Mesai arkadaşlarıma ise 'kolay gelsin' diyorum, çünkü işimiz oldukça zor. Ankaralıların beklentisi oldukça fazla. Sayın Başbakan Yardımcım da 'Bir an evvel ihaleleri tamamla ve Ankaralıların hizmetine bu metroları verelim' diye en az günde iki defa sağ olsunlar bizi arıyorlar.”

Elektro mekanik işleri yapan firmanın değişmeyeceğini, firmaya yer teslimi yaparak elektro mekanik işlerini başlatacaklarını ifade eden Soluk, metroların altyapı ihalelerine bu ay çıkacaklarını kaydetti.

“Ankara metrolarının güncellenmiş fiyatlarıyla bize maliyeti 3 milyar 40 milyon lira” diyen Soluk, ihalelerin tamamlanması ve yer tesliminden itibaren 2 yıl içerisinde metroların hizmete açılacağını da bildirdi.

Keçiören-Tandoğan metrosu konusunda bir değişiklik yapılabileceğini dile getiren Soluk, bu hattın Keçiören-Maltepe şeklinde de inşa edilebileceğini sözlerine ekledi.



“Belediye 828 milyon lira harcadı"

DPT Müsteşarı Madenoğlu, projenin Ankara'nın ekonomik ve sosyal açıdan hak ettiği kalkınmışlık düzeyine ulaşması açısından önemli olduğunu dile getirerek, “Öngördüğümüz 3 milyar liralık bu yatırımın, çok kısa sürede bitirilebileceğine inanıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de Ankara'daki trafik sorununun çözümü için gayret sarf ettiklerini ancak ulaşımda en önemli aracın metro olduğunu ifade etti.

Başladıkları 44 kilometre uzunluğundaki metronun tamamlanması için Ulaştırma Bakanlığına devrettiklerini belirten Gökçek, “Metro işi aslında hükümetlerin işidir, onlar bitirir, belediyelere teslim eder. Belediyeler işletmeye devam eder. Biz kendi imkanlarımızla ancak 828 trilyon lira metrolarımıza para sarf edebildik. Benden önceki belediye başkanı arkadaşımızdan kalan, günlük kura göre değişiyor, 4,5-5 milyar dolar civarında borç ve faizleri var. Bunun için paralarımız bir taraftan kesilirken öz kaynaklarımızdan 828 trilyon ayırabildik” dedi.

Devredecekleri metrolardan 16.5 kilometre uzunluğundaki Kızılay-Çayyolu hattının yüzde 92.31'inin tamamlandığını belirten Gökçek, 15 kilometre uzunluğundaki Batıkent-Sincan metrosunun yüzde 71.78'inin, 9.2 kilometrelik Tandoğan-Keçiören metrosunun ise yüzde 41.03'ünün bitirildiğini kaydetti.

Melih Gökçek, “İnşallah Ankaralıları iki sene içerisinde metrolara bindirmek mümkün olacak. Ulaştırma Bakanlığına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Ankara'daki metro inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığına devir teslimine ilişkin protokol imzalandı.



ODTÜ'de protesto

Devir teslim töreni gerçekleştirilirken ODTÜ girişinde toplanan bir grup öğrenci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'i, ulaşım politikaları nedeniyle protesto etti.

ODTÜ'den çıkmak isteyen ancak Çevik Kuvvet engeliyle karşılaşan öğrenciler, bir süre polisle tartıştı.

Polis, ulaşım sorunu yaşadıklarını ve bunları iletmek için Gökçek ile görüşmek istediklerini belirten öğrencilerin metro istasyonuna girmelerine izin vermedi.



“Ulaşım hakkımız satılamaz”, “Gökçek elini cebimizden çek” şeklinde sloganlar atan, ıslık ve alkışlarla eylem yapan öğrencilerin önüne barikat kuran ekipler, törenin bitmesinin ardından çekildi.

Bunun üzerine ODTÜ Metro istasyonunun önüne gelen eylemci grup, “yumurtayla protesto edilmek istemiyorsa Gökçek'in ulaşım konusundaki uygulamalarını düzenlemesini istediklerini” söyledi.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.